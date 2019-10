Koulibaly | “Ghoulam è mio fratello | col tempo tornerà a giocare anche in nazionale”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) 36 bambini provenienti da 5 province dell’Algeria, stasera al San Paolo per godersi Napoli-Atalanta grazie alla fondazione di Ghoulam. Accompagnati da Kalidou, che sarà in campo. Ed èdi Ghoulam – di nuovo fermo per infortunio – che parla il difensore azzurro in un’intervista a Le Buteur.parla delle iniziative nel sociale, madella sua candidatura al Pallone d’Oro. “Ho rapporti fraterni con Fawzi. Questa iniziativa incarna perfettamente la personalità di Fawzi Ghoulam. È una persona piuttosto introversa, che non vuole mostrarsi, ma la cui preoccupazione principale è far stare bene le persone e aiutare i poveri. Non ho esitato un secondo a partecipare, perché mi fa molto piacere vedere tutti questi bambini col sorriso. La visita alle strutture e allo stadio del Napoli lasceranno in loro un bel ricordo. Mi sono messo al loro ...

MASTATCETT : RT @100x100Napoli: La lunga intervista a #Koulibaly. - cn1926it : #Koulibaly: '#Ghoulam come un fratello per me. Orgoglioso per...' - 100x100Napoli : La lunga intervista a #Koulibaly. -