Juventus | i convocati per il Bologna | out Higuain | c’è Ramsey

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Lasi prepara per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il club bianconero è chiamato a riscattare il pareggio contro il Lecce e l’intenzione della squadra di Maurizio Sarri è quella di riportarsi in vetta dopo il successo dell’Inter di ieri sul campo del Brescia. Negli ultimi minuti l’allenatore bianconero ha diramato la lista deiper la partita di stasera, qualche problema di troppo per la Vecchia Signora. Out Gonzaloche non ha recuperato dal colpo alla testa rimediato nella sfida contro il Lecce, presente. Recupera anche Douglas Costa che però non è al meglio della condizione fisica e partirà dalla panchina. Scelte obbligate dunque in attacco con Bernardeschi alle spalle della coppia Ronaldo-Dybala. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, ...

romeoagresti : #Juventus: non convocati #Pjanic e #Higuain per la sfida di questa sera contro il #Genoa. Presenti #DouglasCosta e… - juventusfc : #OppositionWatch ?? ?? Focus sul @GenoaCFC : - forumJuventus : ?? I convocati per #JuveFCLM ?? Out De Sciglio, Ramsey e D.Costa ?? Danilo ?? -