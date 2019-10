Juventus-Genoa | Sarri | “Ci sono state difficoltà” Indicazioni importanti su Douglas

Serie A - Juventus Genoa 2 a 1 : il rigore al 94esimo di Ronaldo riporta Sarri in vetta : Vittoria e testa della classifica, il tutto all'ultimo respiro: la Juventus riprende la marcia dopo il mezzo passo falso di Lecce, ma sudando le proverbiali sette camicie contro il Genoa rigenerato dalla cura Thiago Motta. Una Juve non brillante, per usare un eufemismo, riesce a fare bottino pieno a

Juventus-Genoa - Thiago Motta polemizza : “l’arbitro è stato severissimo con noi” : E’ un Thiago Motta amareggiato più che polemico quello che commenta la sconfitta del Genoa contro la Juventus, maturata soltanto nel finale: “Mi rimane l’amarezza per il risultato, ma posso tornare a casa tranquillo perché ho visto una bella squadra. Abbiamo dimostrato su un campo difficile di potercela giocare alla pari fino alla fine, devo essere solo contento e ringraziare i miei giocatori, che hanno dimostrato di ...

Juventus - fantasia cercasi. Senza Cristiano Ronaldo si fa dura anche contro il Genoa : e l’assenza più pesante è quella di Higuain : La Juventus vince di misura, nel recupero, contro il Genoa grazie a Cristiano Ronaldo: il portoghese rimedia ad una partita opaca, ma Senza di lui i bianconeri mancano di qualità e fantasia. Si sente l’asSenza di Higuain Cristiano Ronaldo, a tempo scaduto. Il guizzo del fuoriclasse, l’ultimo ad arrendersi, decisivo non per caso. CR7 regala tre punti pesantissimi alla Juventus procurandosi il calcio di rigore che poi trasforma a ...

Juventus-Genoa 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : bene Kouamé e Cuadrado - Ronaldo si salva alla fine [FOTO] : Juventus-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match dello Stadium tra i bianconeri e i liguri di Thiago Motta. I ragazzi di Sarri vogliono tornare alla vittoria dopo il pari di Lecce, anche per riprendersi la vetta, ma di fronte la squadra rossoblu vuole vendere cara la pelle e vola sulle ali dell’entusiasmo in seguito alla vittoria contro il Brescia. Il finale è infuocato, la Juve vince in pieno ...

VIDEO Juventus-Genoa 2-1 - highlights - gol e sintesi della partita : decide il rigore di Ronaldo : Tra le sfide odierne delle ore 21.00 della decima giornata della Serie A di calcio la Juventus batte il Genoa per 2-1: due le reti nella prima frazione. Apre Bonucci al 36′ di testa su azione di corner, risponde Kouame al 41′ con un tocco sotto dopo una sanguinosa palla persa i difesa dai bianconeri. Nella ripresa, al quinto minuto di recupero, decide Cristiano Ronaldo su rigore. highlights Juventus-Genoa 2-1 IL VANTAGGIO DI ...

Juventus Genoa formazioni ufficiali - torna CR7 : sorpresa dal 1' in difesa : Juventus Genoa formazioni ufficiali – Turno infrasettimanale. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Brescia, toccherà alla Juventus contro il nuovo Genoa di Thiago Motta. I bianconeri dovranno vincere per riprendersi la testa della classifica. Sarri dovrà far fronte a diverse assenze, come Higuain e Pjanic infortunati dopo la trasferta di Lecce. Alle 21 le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino. Sfida ...

Formazioni ufficiali Juventus-Genoa : fuori De Ligt : Formazioni ufficiali Juventus-Genoa – Riscatto dopo il pari e riconquista vetta contro continuità del nuovo corso. Questi i rispettivi obiettivi di Juventus e Genoa in vista della sfida dello Stadium valevole per il turno infrasettimanale di Serie A. Tra calciatori da far rifiatare ed indisponibili causa infortunio, Sarri fa un po’ di turnover. Thiago Motta cerca risposte importante dopo la vittoria all’esordio contro il ...

Juventus-Genoa - possibili schieramenti : Sarri con Buffon e il dubbio De Ligt : Mercoledì 30 ottobre, in occasione del secondo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, si affronteranno Juventus e Genoa. Il match sulla carta pare scontato ma occhio alle sorprese: la Juve infatti gioca male, mentre il Genoa è sulle onde dell'entusiasmo dopo l'esordio con vittoria del nuovo allenatore Thiago Motta. Juventus-Genoa: fondamentale vincere per entrambe le squadre Il match tra Juventus e Genoa sarà un match molto ...

Convocati Juventus-Genoa : fuori Higuain e Pjanic - c’è il triplo ritorno! : Convocati JUVENTUS- Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei Convocati in vista della sfida di questa sera contro il Genoa. Come accennato nelle scorse ore, il tecnico dovrà fare a meno di Pjanic e Higuain. Il primo ha rimediato un leggero fastidio muscolare all’adduttore, l’attaccante argentino, invece, ha riportato una ferita piuttosto profonda alla forte alla quale sono stati apportati alcuni punti di sutura. I due giocatori ...

