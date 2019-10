Juventus-Genoa | possibili schieramenti | Sarri con Buffon e il dubbio De Ligt

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Mercoledì 30 ottobre, in occasione del secondo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, si affronteranno. Il match sulla carta pare scontato ma occhio alle sorprese: la Juve infatti gioca male, mentre ilè sulle onde dell'entusiasmo dopo l'esordio con vittoria del nuovo allenatore Thiago Motta.: fondamentale vincere per entrambe le squadre Il match trasarà un match molto importante, in cui tutte e due le squadre sono obbligate a vincere. Da una parte la, che dopo il pareggio contro il Lecce deve tornare alla vittoria per mantenere il primato in classifica: con la vittoria dell'Inter di ieri, infatti, laè ora al secondo posto in classifica con due punti di svantaggio dai nerazzurri. Ciò significa che se i bianconeri non dovessero vincere perderebbero il primato in classifica. Dall'altra parte invece c'è ...

