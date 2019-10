Juventus-Genoa 2-1 | le pagelle di CalcioWeb | bene Kouamé e Cuadrado | Ronaldo si salva

VIDEO Juventus-Genoa 2-1 - highlights - gol e sintesi della partita : decide il rigore di Ronaldo : Tra le sfide odierne delle ore 21.00 della decima giornata della Serie A di calcio la Juventus batte il Genoa per 2-1: due le reti nella prima frazione. Apre Bonucci al 36′ di testa su azione di corner, risponde Kouame al 41′ con un tocco sotto dopo una sanguinosa palla persa i difesa dai bianconeri. Nella ripresa, al quinto minuto di recupero, decide Cristiano Ronaldo su rigore. highlights Juventus-Genoa 2-1 IL VANTAGGIO DI ...

Juventus-Genoa - gli highlights del match – VIDEO : Juventus-Genoa, gli highlights del match – VIDEO highlights Juventus Genoa| E’ terminato il match tra Juventus e Genoa, match valevole per la 10a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Juventus-Genoa L'articolo Juventus-Genoa, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Juventus-Genoa in TV e in streaming : Dopo la vittoria dell'Inter, la Juventus deve tornare a vincere per riprendersi il primo posto: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21

Juventus Genoa formazioni ufficiali - torna CR7 : sorpresa dal 1' in difesa : Juventus Genoa formazioni ufficiali – Turno infrasettimanale. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Brescia, toccherà alla Juventus contro il nuovo Genoa di Thiago Motta. I bianconeri dovranno vincere per riprendersi la testa della classifica. Sarri dovrà far fronte a diverse assenze, come Higuain e Pjanic infortunati dopo la trasferta di Lecce. Alle 21 le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino. Sfida ...

Formazioni ufficiali Juventus-Genoa : fuori De Ligt : Formazioni ufficiali Juventus-Genoa – Riscatto dopo il pari e riconquista vetta contro continuità del nuovo corso. Questi i rispettivi obiettivi di Juventus e Genoa in vista della sfida dello Stadium valevole per il turno infrasettimanale di Serie A. Tra calciatori da far rifiatare ed indisponibili causa infortunio, Sarri fa un po’ di turnover. Thiago Motta cerca risposte importante dopo la vittoria all’esordio contro il ...

DIRETTA Juventus GENOA/ Video streaming tv : pareggio nell'ultimo incrocio all'Allianz : DIRETTA JUVENTUS GENOA streaming Video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Juventus-Genoa - possibili schieramenti : Sarri con Buffon e il dubbio De Ligt : Mercoledì 30 ottobre, in occasione del secondo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, si affronteranno Juventus e Genoa. Il match sulla carta pare scontato ma occhio alle sorprese: la Juve infatti gioca male, mentre il Genoa è sulle onde dell'entusiasmo dopo l'esordio con vittoria del nuovo allenatore Thiago Motta. Juventus-Genoa: fondamentale vincere per entrambe le squadre Il match tra Juventus e Genoa sarà un match molto ...

Convocati Juventus-Genoa : fuori Higuain e Pjanic - c’è il triplo ritorno! : Convocati JUVENTUS- Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei Convocati in vista della sfida di questa sera contro il Genoa. Come accennato nelle scorse ore, il tecnico dovrà fare a meno di Pjanic e Higuain. Il primo ha rimediato un leggero fastidio muscolare all’adduttore, l’attaccante argentino, invece, ha riportato una ferita piuttosto profonda alla forte alla quale sono stati apportati alcuni punti di sutura. I due giocatori ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri vara il turn-over - liguri per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, canale, streaming e probabili formazioni di Juventus-Genoa Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri vanno a caccia del successo che li riporterebbe in vetta alla classifica, dopo il sorpasso dell’Inter di Antonio Conte in virtù del successo di ieri sera in ...

Juventus Genoa probabili formazioni : fuori De Ligt? C’è Dybala - 5 novità dal 1' : Juventus Genoa probabili formazioni- Juventus chiamata alla pronta risposta all’Inter dopo il successo nerazzurro nel match di ieri sera contro il Brescia. Gli uomini di Conte, nonostante qualche difficoltà, continuano a tener testa ai bianconeri. Gli uomini di Sarri saranno chiamati ad una prova di grande carattere e determinazione. Possibile chance dal 1′ per Buffon, il quale potrebbe concedere un turno di riposo a Szczensy. In ...

Dove vedere Juventus-Genoa in TV e in streaming : Dopo la vittoria dell'Inter, la Juventus deve tornare a vincere per riprendersi il primo posto: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21

Juventus Genoa streaming : dove vedere il match gratis - no Rojadirecta : Juventus Genoa streaming- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus-Genoa, match valido per la 10^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla risposta immediata nei confronti dell’Inter, dopo il successo nerazzurro sul campo del Brescia. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, pochi dubbi e qualche novità. In porta potrebbe toccare nuovamente a Buffon, mentre in difesa possibile turno di riposo per De ...

Juventus-Genoa streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Juventus-Genoa streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Juventus-Genoa, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Juventus-Genoa in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - probabili formazioni : Dopo i primi due anticipi andati in scena ieri, il turno infrasettimanale della decima giornata del girone d’andata della Serie A 2019-2020 di calcio entra nel vivo in particolare con la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Genoa. I bianconeri sono reduci dal pareggio di Lecce e quindi devono ricominciare a vincere per tenere la testa della classifica contro il nuovo Genoa di Thiago Motta, il quale ha esordito alla ...