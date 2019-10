Juventus | fantasia cercasi Senza Cristiano Ronaldo si fa dura anche contro il Genoa | e

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lavince di misura, nel recupero,ilgrazie a: il portoghese rimedia ad una partita opaca, madi lui i bianconeri mancano di qualità e. Si sente l’asdi Higuain, a tempo scaduto. Il guizzo del fuoriclasse, l’ultimo ad arrendersi, decisivo non per caso. CR7 regala tre punti pesantissimi allaprocurandosi il calcio di rigore che poi trasforma a partita ormai finita: un gol che firma il 2-1 sule permette allailsorpasso sull’Inter in vetta alla classifica. Tutto è bene quel che finisce bene, ma se ti chiamie hai Sarri in panchina non può bastare. Sotto il diluvio di Torino i bianconeri hanno rischiato di restare impantanatiun buonche risponde con un gol fortunoso di Kouame al vantaggio di Bonucci, ma tiene bene il campo con grinta e ...

