Juventus-Coca Cola | ufficiale la partnership per la valorizzazione del mercato italiano

Coca Cola nuovo official partner commerciale della Juventus : Juventus e Coca Cola . La nuova partner ship è ufficiale: la multinazionale delle bibite diventerà official partner della società bianconera. “Sono due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, Juventus e Coca - Cola . E da adesso sono insieme: infatti, Juventus annuncia l’accordo con Coca - Cola , che porterà l’iconica bevanda a essere al fianco del Club, in qualità di official partner , sul territorio italiano”, scrive la Juve in un ...

