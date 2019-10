Juve senza Higuain e Pjanic | ma col Genoa torna tra i convocati Douglas Costa

Probabili formazioni Juve-Genoa : Sarri pensa al 4-3-1-2 senza De Ligt - Pjanic e Higuain : C'è grandissima attesa per il match di stasera tra Juventus e Genoa, valido per la decima giornata di andata del campionato di serie A. La squadra di Maurizio Sarri si presenta a questo match dopo il pareggio per uno a uno ottenuto contro il Lecce. Il vantaggio su rigore di Paulo Dybala è stato raggiunto dalla rete (sempre dal dischetto) di Mancosu. Un risultato inaspettato, che dimostra come la Juventus abbia ancora difficoltà a chiudere la ...

Juventus : l'assenza di CR7 non può essere un alibi - serve più cattiveria sotto porta : Il campionato italiano di Serie A è giunto alla 9.a giornata e, al termine di questo turno, la Juventus sarà ancora da sola in vetta, grazie soprattutto alla mancata vittoria dell'Inter contro il Parma a San Siro. I bianconeri hanno commesso un mezzo passo falso nella giornata di ieri contro il Lecce, portando a casa un punto dopo una prima frazione in cui Dybala e compagni hanno gettato alle ortiche diverse occasioni da gol, segnando al Via del ...

La Juve in ansia per l'infortunio di Pjanic - senza di lui il gioco perde fluidità : La Juventus, in estate, ha affidato la squadra a Maurizio Sarri con l'intento di cambiare modo di stare in campo. Tra i giocatori che hanno giovato di più del cambiamento c'è Miralem Pjanic, il quale come mai era successo negli anni scorsi dirige adesso il gruppo dando molta fluidità alla manovra. Ieri pomeriggio, però, il bosniaco durante la gara con il Lecce si è dovuto fermare per un problema alla coscia, ma anche dalla panchina ha tentato di ...

Juventus – Il pareggio col Lecce e l’assenza di Ronaldo - Sarri spiega : “si sentiva stanco mentalmente” : Sarri analizza il pareggio di questo pomeriggio tra Lecce e Juventus: e parole del tecnico bianconero dopo l’1-1 di oggi contro i salentini 1-1, è questo il risultato dell’anticipo della nona giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. I bianconeri sono stati fermati dai salentini e portano a casa un solo punto, rischiando di verdersi scavalcare già questa sera dall’Inter, in campo contro il Parma. Donato ...

Senza CR7 si ferma la Juve. Pari contro un grande Lecce : un match di rigore - finisce 1-1 : La Juve non va oltre l'1-1 in casa del Lecce nell'anticipo della 9/a giornata del campionato di Serie A e rischia di perdere la vetta della classifica, in caso di successo dell'Inter contro il Parma. Privi di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sprecano molto sia nel primo che nel secondo tempo in parti

Lecce-Juventus 1-1 - bianconeri senza Cristiano Ronaldo e senza vittoria. Primo punto in casa per i giallorossi : senza Cristiano Ronaldo e senza vittoria. La Juventus viene rallentata dal Lecce nella prima partita stagionale in cui la stella bianconera è stata tenuta a riposo. Non basta a Maurizio Sarri il gol su rigore di Paulo Dybala al 50′. Perché i giallorossi ottengono il ‘massimo’ risultato con il minimo sforzo: sei minuti dopo il vantaggio dei bianconeri, segnano anche loro dagli 11 metri con Marco Mancosu, evitano la sconfitta ...

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri al “Via del Mare” senza CR7! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi, tra poco scenderanno in campo. 14.51 Infatti, nemmeno il tempo di tale notizia, i giornali hanno già individuato un possibile scambio tra Kylian Mbappé e Paulo Dybala più 180 milioni verso Parigi: possibile che la Juventus si liberi già del suo #10? 14.49 Notizia di qualche giorno fa, dopo il consiglio d’amministrazione, è stato ...

Juventus - il presidente Agnelli senza limiti : “la nostra missione è pensare in grande. Ronaldo? Merita il Pallone d’Oro” : Il presidente della Juventus ha parlato a margine dell’Assemblea dei soci, soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo Giornata di Assemblea dei soci in casa Juventus, con il presidente Agnelli che ha spiegato per filo e per segno quelli che sono gli obiettivi del club a medio e lungo termine. Massimo Paolone/LaPresse Un discorso articolato e preciso, nel corso del quale il numero uno bianconero si è soffermato anche su CR7: ...

Infortunati Juventus - nuovo ko : calvario senza fine per l’attaccante : Infortunati Juventus – Il calvario di Marko Pjaca sembra senza fine. Da quell’infortunio al crociato nel marzo 2017 con la Croazia in trasferta in Estonia, l’attaccante classe 1995 non ha più trovato pace. E non sembra averla nemmeno in questa stagione, che sta vivendo con la maglia della Juventus. L’ex Dinamo Zagabria è infatti alle prese con un altro problema fisico. Come ha affermato Maurizio Sarri in conferenza ...

Probabili formazioni Juventus-Bologna : Ramsey in dubbio - ospiti senza Tomiyasu : Torna la Serie A e lo fa con una ottava giornata tutta da seguire. Sabato 19 ottobre l'anticipo serale è Juventus-Bologna, sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. I bianconeri di Maurizio Sarri prima della sosta per gli impegni dell'Italia di Mancini hanno messo la freccia sull'Inter aggiudicandosi lo scontro diretto: ora sono al comando e non hanno intenzione di mollare la vetta. Recuperano Danilo, De Sciglio e ...

Juventus - Kean sta deludendo all'Everton : una cessione senza troppi rimpianti : Una delle difficoltà principali della Juventus durante il calciomercato estivo è stata piazzare sul mercato gli esuberi della rosa, che in qualche modo hanno condizionato anche il mercato dell'entrata: i vari Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca, che attualmente sono i principali indiziati a lasciare Torino a gennaio o più avanti, sono rimasti alla Juventus e attualmente non sono considerati importanti da Sarri. Alcune cessioni però la ...

Juventus - ripresi gli allenamenti senza i nazionali : Higuain in permesso : Questo pomeriggio i giocatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa per la ripresa della preparazione. I bianconeri sono tornati al JTC dopo i tre giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri al termine della vittoriosa sfida con l'Inter. Ovviamente, questo pomeriggio, il tecnico juventino non aveva a disposizione i 14 nazionali e mancava anche Gonzalo Higuain a cui è stato concesso un giorno di permesso. Il Pipita rientrerà alla ...

Inter-Juve - non solo spettacolo : finalmente una gara senza veleni e strascichi arbitrali : Può una gara di calcio, che non sia un pari in alcuni casi, mettere d’accordo tutti? Ovviamente no. Inter-Juve, al fischio finale, ha messo d’accordo tutti? Ovviamente no. Ma siamo certi di una cosa, e non lo avremo notato solo noi ‘neutrali’, ma anche i tifosi delle due squadre: finalmente la gara si è conclusa senza veleni e strascichi arbitrali. Fa piacere. A tutti. Al movimento arbitrale, alle due squadre, ai ...

Inter-Juve - striscione contro Conte : “Sei senza dignità questa è la verità” : Era chiaro che non sarebbe stato un derby qualunque quello di stasera, tra Inter e Juve. Non con Antonio Conte in panchina. Il grande ex, considerato dai tifosi juventini un traditore. E infatti, all’esterno di San Siro, il tecnico nerazzurro è stato accolto con uno striscione eloquentemente polemico affisso da alcuni tifosi bianconeri. “Da Lecce a Bari, da Torino a Milano, sei senza dignità questa è la verità. Antonio Conte uomo di ...