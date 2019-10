Juve | maglia speciale firmata Palace contro il Genoa

Lecce - contro la Juventus con la maglia ‘Smiling warrior’ : il significato : Si avvicina sempre di più la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi delle squadre, in particolar modo non ha intenzione di fermarsi la Juventus che affronta in trasferta il Lecce. Nel frattempo in occasione della partita i calciatori e il tecnico Liverani indosseranno le magliette con il simbolo ‘Smiling warrior’ che sono state fatte realizzare agli amici di Giovanni Custodero, un ragazzo ...

Juventus - dopo l'accordo con Jeep il valore della maglia sale a quasi 100 milioni : Ieri, in casa Juventus si è tenuta l'assemblea degli azionisti che ha dato il suo assenso all'aumento di capitale da 300 milioni. Andrea Agnelli nel corso dell'assemblea ha anche sottolineato che punta ad aumentare sempre di più il valore del club a livello mondiale. La crescita della Juve si vede anche in termini di sponsor. Infatti, sempre nella giornata di ieri, il club bianconero e la Jeep hanno comunicato un aumento di 25 milioni annui ...

Juventus-Bologna - Cristiano Ronaldo da record : Agnelli consegna una maglia speciale per i 700 gol : Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera ...

Presunto brutto gesto di Insigne : ignorato un bambino con la maglia della Juve (VIDEO) : In vista dello scontro tra Italia e Grecia, Lorenzo Insigne è stato visto ignorare un bambino con una maglia della Juventus, che voleva scattare una foto con lui. Invece, il giocatore ha continuato a firmare autografi per gli altri che erano presenti. Naturalmente, questo ha sconvolto i fedeli tifosi bianconeri in quanto si ipotizza che lo abbia fatto apposta. In quel determinato momento, Insigne rappresentava la nazionale Italiana e non avrebbe ...

Juventus-Bologna - Higuain forse in vantaggio per una maglia da titolare : La Juventus tornerà in campo domani, sabato 19 ottobre, all'Alianz Stadium contro il Bologna di Mihajlovic. Dopo la sosta, c'è da capire come stanno i vari giocatori e questo potrebbe essere un fattore molto importante. Per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe essere Gonzalo Higuain ad affiancare Cristiano Ronaldo. Sarri ha tutti a disposizione tranne Chiellini e Ramsey Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è una squadra insidiosa. La Juventus contro ...

Buffon : 'Ho deciso di rimettere maglia bianconera per vivere altre emozioni con la Juve' : La Juventus in questa stagione ha investito molto nei giovani, con l'obiettivo di dare nuova linfa ad una rosa ricca di campioni ma sicuramente molto esperti. Si va da De Ligt a Demiral, difensori centrali arrivati rispettivamente da Ajax e Sassuolo, fino a Pellegrini e Romero, entrambi ceduti in prestito rispettivamente al Cagliari e al Genoa. Non solo giovani, sono arrivati anche campioni affermati in grado di dare una mano concreta alla ...

Juventus - Bernardeschi risponde alle accuse degli ultras : “do la maglia a chi voglio - i tifosi bianconeri sono tutti importanti” : Federico Bernardeschi risponde via social alle accuse degli ultras, venute alla luce tramite le ultime intercettazioni: il messaggio del calciatore è forte e chiaro Nel corso dell’inchiesta Last Banner, nella quale sono stati intercettati e poi arrestati diversi ultras della Juventus, è venuto fuori il nome di Federico Berardeschi. Il calciatore bianconero non ha commesso nulla di male, ma è stato preso di mira per aver regalato la sua ...

Migranti - nuovo “sbarco fantasma” in Sicilia : arrivano in spiaggia con la maglia della Juve e scappano [VIDEO] : Ieri pomeriggio intorno le 18, mentre la gente era ancora al mare, nella principale spiaggia di San Leone ad Agrigento, dal nulla è arrivato un barchino di legno, con a bordo una ventina di tunisini. Appena arrivati a riva e dopo aver salutato e sbeffeggiato i bagnanti, si sono dileguati tra la vegetazione, del retrostante boschetto. Avvisati di questo nuovo sbarco fantasma, dopo circa mezz’ora, sono arrivati gli uomini della Capitaneria ...

Llorente bacia la maglia del Napoli - i tifosi della Juventus non la prendono bene : Fernando Llorente bacia la maglia del Napoli, e i tifosi della Juventus non la prendono bene. Parte la protesta via social dopo il gesto dello spagnolo Llorente bacia la maglia del Napoli, i tifosi della Juventus non la prendono bene. È arrivato all’ Ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno l’ attaccante spagnolo si è subito immerso nella realtà Napoli, camminando in Città tra la gente che lo ha accolto ...

Sulla maglia della Juventus (e sul marketing) Sarri ha ragione da vendere : Anche Maurizio Sarri ha ragione. Succede. E ieri è successo. L’allenatore toscano è comprensibilmente trasalito ieri alla vista della maglietta indossata dalla Juventus a Firenze. Una divisa da far strabuzzare gli occhi. Pantaloncini rossi – non siamo così attenti alle divise della Juve, ma a memoria non ne ricordiamo – e poi una maglietta bianca con bordi e scritte rosse. Tra il Bari e il Salisburgo. O altre squadre. Di certo ...

Juventus - il grave errore strategico? "La maglia a strisce è un vantaggio" - lo dice la scienza : Per la lotta-Scudetto, oltre al campo, anche la scienza vuole dire la sua. Secondo uno studio dell'Università di Newcastle, in Inghilterra, pubblicato sul portale specializzato Current Biology, i calciatori che indossano le maglie a strisce (meglio se bianconere) possono trarre dei vantaggi in situa

Juve - Higuain e il numero di maglia : “Perché non il 9? Ho preferito il 21 - scelta di cuore. Ecco il motivo” : “Io sono tornato per lavorare e provare a dimostrare il mio valore. Fin dal primo giorno volevo restare alla Juve, sinceramente oggi sono molto contento di esser rimasto qui”. Sono le parole dell’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ai microfoni di Sky Sport. “C’è una grande squadra, una grande tifoseria e una grande società. Sono felice di restare in una squadra e in una città che conosco. Mi sento molto ...