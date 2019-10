Juve al fotofinish | rigore CR7 ed è di nuovo in testa

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lantus soffre, ma all'ultimo secondo batte 2-1 un ottimo Genoa e si riprende la vetta della classifica. Decisivo un calcio didi Cristiano Ronaldo a tempo ormai scaduto, infilato alla destra di un ottimo Radu. Una punizione eccessiva per il Genoa, costretto a giocare per quasi 40' in inferiorita' numerica per l'espulsione di Cassata, riequilibrata da quella di Rabiot nel finale di partita. Sfida emozionante e ricca di colpi di scena, con i bianconeri in vantaggio al 36' con un gol di Bonucci su angolo riacciuffata 4' dopo da Kouame', che batte Buffon con una conclusione da fuori area. Anche se il pallino del gioco rimane per lunghi tratti in mano alla squadra di Sarri, pur priva di Pjanic e Higuain e con l'esordio stagionale di Rugani, i rossoblu' di Thiago Motta non rinunciano a giocare, anche in inferiorita' numerica. Al 5' Bernardeschi scalda Radu, bravo a disinnescare in ...

