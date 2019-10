Judo | i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23 e per l’Oceanian Open di Perth

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ilnon si ferma neanche questo weekend con la Nazionale italiana che sarà impegnata su due fronti per prolungare l’inerzia positiva degli eccelsi risultati raccolti da Manuel Lombardo e Odette Giuffrida negli ultimi Grand Slam. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre a Izhevsk, in Russia, va in scena il Campionato Europeo23 2019 con lo staff tecnico azzurro che ha convocato 16 atleti di cui 7 uomini e 9 donne. Di seguito la composizione della spedizione tricolore per la rassegna continentale giovanile: Alessandro Aramu, Angelo Pantano (60), Mattia Miceli (66), Gabriele Sulli, Leonardo Casaglia (73), Gianluca Iudicelli (90), Lorenzo Turini (+100), Sofia Petitto, Michela Fiorini (48), Martina Castagnola, Chiara Palanca (52), Chiara Cacchione, Marta Palombini (63), Ilaria Qualizza (70), Arianna Conti (78), Annalisa Calagreti (+78). Appuntamento di rilievo in programma il 3 ed ...

85911072 : RT @crjudolazio: Aggiornamento date per allenamenti regionale di Judo per le classi esordienti A (al momento convocati solo per il 31/10 or… - crjudolazio : Aggiornamento date per allenamenti regionale di Judo per le classi esordienti A (al momento convocati solo per il 3… - zazoomnews : Judo Grand Slam Abu Dhabi 2019: i convocati dell’Italia. Assenti Marconcini e Mungai - #Grand #Dhabi #2019:… -