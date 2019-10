Jeep insieme alla giocatrici della Juventus femminile sulla pista Balocco GALLERY

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Giornata speciale per la squadrabianconera, che ha testato la gamma® al Proving Ground del gruppo FCA.è un marchio apprezzato dalle donne: il 20%clientela èe si identifica con i valori del brand® è un marchio sempre più apprezzato dal pubblicoe, a ulteriore conferma di questo legame speciale, le campionesseWomen sono scese inoggi a, nello storico circuito di test del gruppo FCA, per provare i veicoligamma di SUV più premiata di sempre. Una giornata all’insegna dell’avventura in 4×4 per la squadra delle bianconere, che hanno provato su strada e in fuoristrada Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler, comprese le potenti versioni Trackhawk e SRT, accanto a un gruppo di giornaliste italiane del settore. A bordo dei SUV, l’allenatrice Rita Guarino e ...

juventusfc : Giorgio Ricci: «Dopo nove anni di sponsorizzazione con @jeep la soddisfazione è massima, sia per noi che per loro.… - loconosci : @Fontanella64 @OGiannino Come gruppo non esiste più ne Fiat ne Chrysler. Esiste FCA. FCA controlla Fiat, Chrysler,… - cristina19121 : RT @juventusfc: Giorgio Ricci: «Dopo nove anni di sponsorizzazione con @jeep la soddisfazione è massima, sia per noi che per loro. Siamo cr… -