Ivana Spagna dichiara | Mi sono sacrificata per amore

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Biagio Carapezza La cantante racconta di come abbia dovuto rompere una storia con un uomo più giovane perché non in grado di dargli dei figliè intervenuta come ospite al programma di RaiUno Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele nella puntata odierna per presentare il suo nuovo lavoro discografico: l'album 1954, che prende il nome dall'anno di nascita della cantante. A far da singolo di lancio è il brano dal titolo Nessuna come è te. Proprio questa canzone nasce dalla fine di una relazione sentimentale che la donna aveva intrecciato con un uomo di età inferiore alla sua. Ecco quantoto dalla cantante: "La canzone racconta una storia d'che ho vissuto con un uomo più giovane di 18 anni. È successo pochissimo tempo fa, un anno fa circa: midovuta fare da parte, ho 64 anni e non potevo dare i figli a questa persona". Nonostante la breve ...

