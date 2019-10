Ivana Spagna a Storie Italiane | La mia storia d' amore è finita | perché non potevo

Storie Italiane - Ivana Spagna fa una gaffe : Eleonora Daniele interviene : Eleonora Daniele ospita Ivana Spagna a Storie Italiane, che commette una piccola gaffe Ha rilasciato una breve intervista nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, Ivana Spagna. Ospitata da Eleonora Daniele, la cantante ha parlato, tra le altre cose, dell’uscita di un suo nuovo brano, contenuto nel suo ultimo disco (“1954”), che si intitola “Nessuno è come te”. E proprio spostandosi al ...

Esce 1954 di Ivana Spagna - il nuovo album che supporta i City Angels : Esce l'album 1954 di Ivana Spagna, un titolo che racchiude in sé l'età anagrafica dell'artista. Curiosa, quanto poco prevedibile, la scelta di una donna di intitolare il nuovo disco di inediti con l'anno della sua nascita, una confessione a cuore aperto nell'epoca in cui dell'età, soprattutto una donna, non ne parla così serenamente. Ivana Spagna invece decide di parlarne apertamente e racconta: "Sentivo commenti sulla mia età e mi sono ...

Nuovo album per Ivana Spagna dopo 10 anni di silenzio : Una lunga assenza, tanti impegni diversi e una nuova consapevolezza. Ivana Spagna torna, a distanza di 10 anni dall'ultimo disco di inediti, con un Nuovo album dal titolo "1954", anno di nascita della cantante. "Mi sono tolta l'ossessione dell'età, così sono più tranquilla. Io ho 64 anni e lo dico a tutti senza dover sentire i commentini alle spalle. Le donne dopo i 60 diventano vecchie, l'uomo diventa affascinante e c'è un modo diverso di ...

“1954” é il nuovo album di Ivana Spagna in uscita il 25 ottobre : Milano. «L’uomo invecchia e con le rughe diventa affascinante mentre noi donne non riusciamo ad accettare questa fase della vita:

Ivana Spagna : Ho sogni premonitori e percepisco presenze : Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni in occasione dell'uscita del suo nuovo album, "1954", Ivana Spagna parla dei suoi contatti con l'aldilà e rivela: "Faccio sogni premonitori e percepisco alcune presenze: una di queste è l'editore musicale di Giacomo Puccini". Nell'intervista del settimanale con Ivana Spagna si affronta anche il suo rapporto con il mondo sovrannaturale. Ma la cantante ci tiene a puntualizzare: "La parola "fantasmi" non mi ...

Storie Italiane - Jessica Morlacchi : Ivana Spagna commenta Tale e Quale : Ivana Spagna commenta Jessica Morlacchi a Tale e Quale Show: “Bravissima!” Nuova puntata di Storie Italiane con una Eleonora Daniele sempre attenta ai fatti di cronaca e al disagio in cui versa la società odierna. Ma come programma tv sarebbe senza una parte dedicata ad argomenti più leggeri? Ed ecco che in studio è arrivata Jessica Morlacchi, ritornata agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione a Ora o mai più di ...

Ivana Spagna sogna di tornare a Sanremo : “Ho un brano - non si sa mai” : Sanremo 2020, Ivana Spagna sogna di tornare al Festival con una bella canzone: le parole Ivana Spagna è stata una delle protagoniste dell’estate musicale 2019 con Cartagena, singolo in duetto con il colombiano Jay Santos, interprete del successo internazionale Caliente. La cantante, con milioni di dischi venduti nel mondo e un grande repertorio che spazia […] L'articolo Ivana Spagna sogna di tornare a Sanremo: “Ho un brano, non ...

Ivana Spagna choc a Io e te : Ho tentato il suicidio - mi ha salvata la gatta : La cantante di Gente come noi ha confidato di essere giunta al punto di tentare il suicidio, Nel corso della nuova diretta di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco in collaborazione con Sandra Milo e Valeria Graci, non sono mancati colpi di scena e momenti di commozione. In qualità di ospite, nel salottino del talk-show di Rai 1, si è presentata Ivana Spagna, che si è concessa ad un'intervista esclusiva. "Quando è morta ...