Italia-Libia | perché il rinnovo del memorandum d’intesa sui migranti è illegale e

Di Maio : "Gli accordi con la Libia possono essere migliorati ma una riduzione dell'assistenza Italiana significherebbe più partenze e più tragedie in mare" : Al question time il ministro degli Esteri propone la convocazione della commissione italo-libica per valutare eventuali future modifiche ma intanto il Memorandum verrà confermato. Lamorgese riferirà la prossima settimana alla Camera

Migranti - Amnesty : “Il memorandum Italia-Libia va stracciato - inaccettabile pagare governo che commette torture sulle persone” : Il tavolo Asilo nazionale chiede che il memorandum Italia-Libia, prossimo alla scadenza triennale, non venga rinnovato, attraverso il tacito assenso come previsto dall’articolo 8 dell’accordo. “Va stracciato” dicono le associazioni durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche i giornalisti Nello Scavo e Francesca Mannocchi. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia afferma: ...

Memorandum Italia-Libia - Nello Scavo : “Rinnovarlo è scandaloso e vergognoso - di mezzo le vite di migliaia di persone” : “L’accordo è stato tradito da parte libica e in parte dalle autorità italiane. Rinnovarlo è scandaloso e vergognoso se pensiamo che di mezzo ci sono le vite di migliaia di persone”. A dirlo, a margine di una conferenza stampa a Roma, il giornalista di Avvenire Nello Scavo, in riferimento al Memorandum siglato tra il nostro Paese e Fayez al-Sarraj in scadenza. Scavo svelò nelle sue inchieste come il capo della cosiddetta guardia ...

Libia - anche Tripoli ha il suo codice per le ong. La mano dell’Italia nella creazione del centro di coordinamento dei salvataggi di Tripoli : anche la Guardia Costiera libica ha un suo “codice di condotta” per i salvataggi in mare. Un documento reso pubblico dall’Arci i cui contenuti diventano ancora più rilevanti dal momento che, in caso di mancato intervento del governo, il prossimo 2 novembre sarà riconfermato automaticamente il Memorandum of Understanding tra l’Italia e il Governo di Tripoli. Un accordo che le ong e un pezzo di politica vorrebbe stracciare, ma sul ...

L’Italia rinnoverà l’accordo con la Libia con alcune modifiche : Da qualche giorno si sta lavorando a delle modifiche del Memorandum di intesa Italia-Libia sui migranti che sarà rinnovato automaticamente il 2 novembre a quasi tre anni dalla sua ratifica. Leggi

Accordi Italia-Libia - Bonino chiede lo stop : “Sono come la trattativa Stato-mafia” : In un'intervista su 'la Repubblica' Emma Bonino si scagli acontro il memorandum Italia-Libia sui flussi migratori: "Gli Accordi con la Libia sono di fatto l'oggetto di quello che potremmo chiamare, mutuando il termine, la 'trattativa Stato-Mafia'", o meglio "dello Stato italiano con la Mafia libica".Continua a leggere

Resa sul patto Italia-Libia. E Tripoli alza il muro anti Ong : Fra tre giorni il rinnovo automatico degli accordi col Paese dove migliaia di migranti restano ammassati in centri lager. L’ultima mossa del governo di al Serraj per bloccare le navi umanitarie: “Prima di fare salvataggi, chiedete il permesso"

Migranti - Mediterranea : "Stop accordi Italia-Libia" : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Il silenzio rappresenta ciò che il prossimo 2 novembre renderà automatica la proroga del Memorandum d’intesa siglato nel febbraio del 2017 tra Italia e Libia. Accordo sulla base del quale l’Italia continua (e potrebbe continuare) a sostenere con milioni di euro la cos

Migranti - il 2 novembre scatta il rinnovo dell’accordo Italia-Libia. Ong : “Governo lo fermi - ora sanno delle torture nei lager” : A meno che il governo non decida di cancellarlo, il 2 novembre il memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori voluto dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, si rinnoverà. E succederà nonostante le numerose testimonianze e prove sulle torture perpetrate all’interno dei centri di detenzione libici e le rivelazioni giornalistiche di Avvenire che, negli ultimi giorni, ha pubblicato le ...

Accordi Italia-Libia - lettera aperta per bloccarli : “Governo complice dell’orrore nei lager libici” : Una lettera aperta di 26 associazioni verrà presentata domani, per chiedere all'esecutivo di non rinnovare il memorandum Italia-Libia, che dal 2 novembre rischia di essere rinnovato per altri 3 anni. "In questo momento la Libia è un Paese instabile, bisognerebbe andare lì per favorire il processo di pace, e invece il meccanismo di esternalizzazione delle frontiere non fa altro che alimentare questo conflitto", denuncia Arci.Continua a leggere

Migranti : Mediterranea - 'con accordi Italia-Libia Mediterraneo frontiera più letale' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Gli accordi con la Libia, dai più ai meno risalenti, hanno reso il Mediterraneo una delle frontiere più letali del nostro tempo, affidando a milizie e reti mafiose la vita di centinaia di donne uomini e bambini in fuga, arrivati a sentire la terra un posto meno sicuro

Migranti : Open Migration - 'memorandum Italia-Libia sarà rinnovato senza intervento governo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Il 2 Novembre, senza un intervento del nostro governo, si rinnoverà il Memorandum d'intesa Italia-Libia. Si continuerà a dare appoggio alla cosiddetta Guardia Costiera libica e ad accettare i centri di detenzione in Libia pur di ridurre le partenze?". Così Open Migrat

Libia - Italia verso il rinnovo degli accordi sui migranti. Fico : “Parlamento riveda il memorandum” : Il governo ha tempo fino al 2 novembre per fare marcia indietro e rivedere il memorandum Italia-Libia: in caso contrario l'intesa, siglata fa Minniti, varrà per altri tre anni. Fico: "Ricordo a tutti che rispetto a tre anni fa la situazione è cambiata: in Libia c'è la guerra". Boldrini: "Il Parlamento non può essere escluso dalla valutazione sul rinnovo del memorandum d'intesa Italia-Libia".Continua a leggere