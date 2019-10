Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) “Qualche anno fa succede che unami sveglio e non riesco più ale. Tutto è precipitato in fretta. Inizia il calvario delle visite e delle diagnosi. E le diagnosi si dimostrano sempre sbagliate, anche quelle fatte dai medici e ospedali stranieri”. A rivelarlo è l’attriceche, in un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato di aver sofferto di una grave malattia rara di cui ha preferito non fare il nome. “Vado all’estero, mando il mio sangue per gli esami negli Stati Uniti. Poi arrivano i dolori accecanti, il cortisone“, ha spiegato. “Una notte, era il 2 di giugno, mi ricoverano in un ospedale vicino a casa, a Roma – ha proseguito-. Lì incontro il medico più importante per me. La diagnosi che fa non è per è per niente buona. Mi perdoni, ma non farò il nome di quella malattia rara perché appena ...

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Isabella Ferrari: “Una mattina mi sono svegliata e non riuscivo più a muovere le gambe. Ho… - FQMagazineit : Isabella Ferrari: “Una mattina mi sono svegliata e non riuscivo più a muovere le gambe. Ho sofferto di una malattia… - doctorhoover : RT @TutteLeNotizie: Isabella Ferrari: “Una mattina mi sono svegliata e non riuscivo più a muovere le gambe. Ho… -