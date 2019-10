Isabella Ferrari racconta tutto sulla grave malattia che ha e dice | non bisogna aver

Isabella Ferrari e la sua malattia : “Il nome fa paura” - ecco cosa ha svelato : Isabella Ferrari si racconta Vanity Fair, tra la malattia, la depressione e quella voglia irrefrenabile di essere amata Isabella Ferrari torna a raccontarsi e lo fa sulle pagine di Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina del numero in uscita domani, mercoledì 30 Ottobre. L’attrice posa senza abiti, sfoggia un sorriso smagliante dietro al […] L'articolo Isabella Ferrari e la sua malattia: “Il nome fa paura”, ecco cosa ...

Isabella Ferrari e la malattia rara : ‘Non devi avere paura di morire’ : Per la prima volta Isabella Ferrari parla della malattia che l’ha colpita in tempi recenti e che l’ha messa a dura prova: “Mi perdoni, ma non farò il nome di questa malattia rara perché appena l’hanno fatto a me sono andata su Internet, ho digitato la patologia e mi sono spaventata” confessa in un‘intervista a Vanity Fair l’attrice, che ripercorre il momento in cui si è accorta che qualcosa in lei non ...

Isabella Ferrari : "A 55 anni non riesco a sentirmi vecchia" : "È importante quello che è successo grazie al #MeToo. Ed è grandioso quanto sta accadendo nella nuova percezione del corpo femminile. Ma va fatto un distinguo, perché io rivendico il mio corpo come oggetto del desiderio. E nessuno può né deve dirmi quello che devo o posso fare col mio corpo. In queste foto, per esempio, mi sono presentata nud@. Che bisogno c’era, direbbe qualcuna. La mia risposta è semplice: a 55 anni non ho nessuna ...

Isabella Ferrari/ 'A Roma situazione vergognosa : la Raggi alzi le mani se...' : Isabella Ferrari a tutto tondo tra carriera e vita privata: 'Greta Thunberg un modello, è importante come il #MeToo: stiamo lasciato ai ragazzi un porcile'.

Isabella Ferrari - spacco esagerato e si vede tutto. Bomba sexy a 55 anni : Da reginetta dei film leggeri a colonna del cinema italiano. Isabella Ferrari negli anni 80 era la classica bella ragazza, protagonista delle pellicole leggere, come la Selvaggia in Sapore di mare, il suo primo film. I capelli biondi, gli occhi azzurri, quei modi sbarazzini e delicati: quanti ragazzi si sono innamorati di Isabella Ferrari da giovane? Col tempo la protagonista di Sapore di mare ha lasciato spazio ad una donna sempre più ...