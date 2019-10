Inter | nuova partnership con La Molisana fino al 2021

Inter – Approvato il bilancio - Zhang soddisfatto : “la nuova era è iniziata” : Zhang soddisfatto dopo l’assemblea degli azionisti dell’Inter: le parole del presidente nerazzurro Si è tenuta oggi l’assemblea degli azionisti dell’Inter, che ha Approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/19: conti ancor ain rosso, ma fatturato in crescita per i nerazzurri, con ricavi che salgono a più del doppio dei fatturati precedenti all’arrivo di Suning. “La nuova era ...

Conferme su una nuova anomalia Iliad : chiamate Internazionali bloccate dopo alcuni minuti : Vanno presi in esame alcuni problemi Iliad oggi 28 ottobre, considerando il fatto che un'anomalia segnalata dagli utenti negli ultimi tempi sta facendo registrare delle Conferme che in qualche modo dovrebbero allertare la compagnia telefonica. dopo aver analizzato gli ultimi aggiornamenti riguardanti l'installazione di nuove antenne a Montesilvano, con l'operatore che continua a trovare ostacoli sotto questo punto di vista stando alle ...

Inter - nasce una nuova stella : sul web è Esposito-mania. Il paragone con Ronaldo diventa virale [FOTO] : Il calcio italiano esulta, in casa Inter è nata una nuova stella. Forse è presto per dirlo, ma le premesse sono di quelle buone. Sebastiano Esposito ha fatto il suo esordio in Champions League, riuscendo anche ad incidere in maniera importante sul match. Il tecnico Antonio Conte gli ha fatto subito capire di credere in lui, ha ripagato la fiducia entrando in campo con la giusta cattiveria agonistica. Sono letteralmente impazziti i tifosi ...

Floriana Messina - la nuova vita dell’ex del Grande Fratello : “Ora ho la quinta di seno - naso rifatto e sto a dieta. Tanti calciatori dell’Inter mi corteggiano” : “Rispetto al Grande Fratello ora ho la quinta di seno, naso rifatto, seguo una dieta e diversi accorgimenti”. Sono passati otto anni da quando si è fatta conosce al pubblico partecipando al Grande Fratello del 2011 e da allora Floriana Messina è cambiata molto e ha una nuova vita, come lei stessa ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi. “Conduco un programma di calcio per una tv locale, ma faccio un appello al presidente del Napoli ...

Panini FIFA 365 - nella nuova collezione anche Juve - Inter e Napoli : Esce domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale, realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 448 figurine, di cui 178 speciali (olografiche, fustellate ed effetto gold). Grazie ai particolari formati, con figurine “doppie” e “triple”, la raccolta contiene circa 500 […] L'articolo Panini FIFA 365, nella nuova collezione anche Juve, Inter e Napoli ...

Una Vita in Bianco : Intervista a Luca Turco - protagonista della nuova web serie con Giulia de Lellis : Luca Turco ci racconta un'anteprima della nuova web serie, targata Witty, in onda da domani 22 ottobre 2019.

GIGI D'ALESSIO/ Video Intervista : "Noi due" la nuova sfida del cantautore : Dal 29 novembre, GIGI sarà protagonista di tre puntate in prima serata su Rai 1 insieme a Vanessa Incontrada con il programma "Vent'anni che siamo italiani"

La nuova Interfaccia web di Facebook è in roll out - con la Modalità scura : La nuova interfaccia web di Facebook, quella annunciata durante l'ultima conferenza F8, è finalmente in fase di distribuzione e sta raggiungendo gli utenti da qualche ora. L'articolo La nuova interfaccia web di Facebook è in roll out, con la Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

L’Interprete di Ferit Aslan sarà il primo ospite della nuova edizione di C’è Posta per te : L’attore turco Can Yaman continua ad avere i riflettori delle telecamere puntati su di sé. Si tratta delL’interprete di Ferit Aslan, il protagonista principale della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che per tutta l’estate ha fatto appassionato molti spettatori della rete ammiraglia Mediaset. Finalmente arriva una bellissima sorpresa per tutti coloro che speravano tanto di poter rivedere il 29enne di origini turche di nuovo sul ...

Su Android sbarca la nuova MyVodafone con Interfaccia e funzioni migliorate : L'applicazione MyVodafone per Android si aggiorna mostrando con un design rinnovato e nuove funzionalità L'articolo Su Android sbarca la nuova MyVodafone con interfaccia e funzioni migliorate proviene da TuttoAndroid.

Aidan Turner sarà Leonardo da Vinci per la Rai : prende forma la nuova serie dal respiro Internazionale : Aidan Turner sarà il nuovo Leonardo da Vinci per la Rai. Questa è la notizia che arriva dagli Usa e che riguarda la serie sul genio italiano già annunciata lo scorso anno dalla tv pubblica e da Eleonora Andreatta. La star di Poldark porterà sullo schermo una versione giovane del genio toscano che, spogliato della sua barba bianca e dei suoi successi, dovrà fare i conti con gli inizi della sua "carriera" tra delusioni e fallimenti. Lo stesso ...

Trapianto di vertebre umane - il primo Intervento al mondo riuscito in Italia : nuova speranza per i malati di tumore : In Italia è stato effettuato il primo Trapianto al mondo di vertebre umane. Lo straordinario intervento è stato portato a termine lo scorso 6 settembre da un'équipe di medici...

Interventi chirurgici a distanza e ambulanze connesse : a Milano si sperimenta la nuova medicina con il 5G : Sono 41 i progetti della sperimentazione promossi dal Mise con Vodafone capofila per applicare la rete ultraveloce alla quotidianità: tra questi molti sono dedicati alla salute e al benessere

Governo - nuova stoccata di Renzi a Conte : “Si occupi dei temi”. Orlando : “Con Interviste e ultimatum - si sfascia tutto” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo stanno creando tensioni nella maggioranza di Governo. Dopo lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo, il leader ...