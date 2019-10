Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Qualcosa come 150 milioni di persone vivono oggi in aree che nelsi troveranno sotto il livello del mare. E, molte di queste aree, corrispondono a importanti città. E' il risultato di una ricerca, pubblicata da Nature, che innalza di tre volte una precedente valutazione effettuata sullo stesso tema. La nuova stima prevede che quasi tutto il Vietnam meridionale rischia di scomparire sotto l'acqua, a partire da Ho Chi Minh City. E la stessa sorte rischia di avere buona parte della capitale tailandese Bangkok.Lo studio è stato realizzato da Climate Central, un'organizzazione statunitense, che ha applicato nuovi modelli per rendere più precisa la previsione. Tra i luoghi che verrebbero sommersi in questa nuova proiezione, c'è il cdi Shanghai, un vero e proprio cuore economico dell'Asia. E anche Mumbai, una delle città più grandi del mondo, rischia di essere spazzata via. A ...

ilfogliettone : Innalzamento mari entro 2050 peggiore del previsto - - Giovann54343235 : RT @stranevoglie: #Umbria Ho sentito parlare di un discorso di @matteosalvinimi Che chiuderà i porti in Umbria Non credevo che l'innalzam… - stranevoglie : #Umbria Ho sentito parlare di un discorso di @matteosalvinimi Che chiuderà i porti in Umbria Non credevo che l'in… -