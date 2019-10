Infortunio Allan | si ferma il centrocampista del Napoli | problema al ginocchio

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)– Si sta giocando-Atalanta. Azzurri in vantaggio grazie al gol di Maksimovic. Brutta notizia per Ancelotti l’di. Ilha lasciato il posto a Zielinski al minuto 11. Dalle prime ricostruzioni sembra trattarsi di unal. Sarebbe una brutta perdita per la mediana partenopea, nei prossimi giorni gli esami. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, siildelalCalcioWeb.

DiMarzio : #Napoli, #Allan costretto al cambio per un infortunio al ginocchio ?? - furioso_george : RT @NapoliOutsider: Stiamo giocando in maniera divina e stiamo vincendo. Ma fra l'infortunio di Allan, l'occasione di Callejon e quella dop… - corgiallorosso : #Napoli, infortunio al ginocchio per #Allan: possibile forfait contro la Roma -