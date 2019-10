In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Ottobre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Forchettoni I giudici alla Lega: niente soldi pubblici per i politici a tavola Rimborsopoli – Le clamorose motivazioni contro Rixi: “Ristoranti non a carico della collettività” di Ferruccio Sansa Premio Attila di Marco Travaglio Mentre Salvini cerca un bel sindaco per prendersi anche Roma (pare che la prescelta sia Giulia Bongiorno, santa patrona dei prescritti), il Pd gli presta i suoi cannoncini per bombardare Virginia Raggi in ottima compagnia: Lega, FdI, FI, microsinistre assortite, schegge dello stesso M5S, CasaPound, CasaMonica, CasaCaltagirone e terrazze romane al completo. Si dice che … Conti pubblici Ultimi scontri, poi ok finale. L’intesa sulla manovra tiene Nodi risolti – Scontro su Radio Radicale: si farà la gara. Partite Iva, meno paletti e niente taglio delle detrazioni per chi usa i contanti. Restano le “mini” tasse di Carlo Di ...

