Il Trono di Spade ha un nuovo prequel | ' House of the Dragon'

Hbo trasmetterà prequel del Trono di Spade “House of the Dragon” : I Targaryen stanno tornando. Saranno loro, gli antenati di Daenerys, i protagonisti dell'atteso prequel di "Game of Thrones", la serie fantasy tratta dai libri di George R.R. Martin che si è conclusa dopo 8 stagioni. La nuova serie annunciata da Hbo dal titolo "House of the Dragon" sarà basata sul libro "Fuoco e sangue" e racconterà gli eventi accaduti circa 300 anni prima di quanto visto nella serie principale, svelando le origini di una delle ...

Da Il Trono di Spade a Last Christmas : nuovo film per Emilia Clarke - : Fonte foto: La PresseDa Il Trono di Spade a Last Christmas: nuovo film per Emilia Clarke 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Da Lincoln Sqaure i red carpet de nuovo film da protagonista dell'ex Madre dei Draghi

«Il Trono di Spade» - i prequel. Cancellato «Bloodmoon» si punta su «House of Dragon» : Via un prequel, avanti un altro. Nelle ultime ore, rimbalza nuovamente il nome de Il Trono di Spade: prima perché i suoi autori, David Benioff e D.B. Weiss, hanno abbandonato il progetto Star Wars per dedicarsi a quelli per Netflix. Poi, notizia molto più clamorosa, perché HBO ha annullato lo spin-off di cui si è parlato con il titolo provvisorio di Bloodmoon e ha invece confermato un altro prequel di GOT, quello incentrato ...

Il prequel de Il Trono di Spade non si farà - HBO ci riprova con la serie sui Targaryen : Un colpo di scena che nessuno si aspettava: il prequel de Il Trono di Spade con protagonista Naomi Watts è stato accantonato. Secondo fonti, la HBO ha deciso di non proseguire oltre con il progetto di Jane Goldman, dopo aver visionato l'episodio pilota che era stato girato anche nelle location della nostra Italia. I risultati non avrebbero soddisfatto le - alte - aspettative della rete via cavo, che ha perciò deciso di cancellarlo. Il prequel ...

La serie See di Apple TV+ non è Il Trono di Spade - Jason Momoa : “Dimenticate Khal Drogo” : Guardando il trailer, la serie See di Apple TV+ potrebbe avere elementi in comune con Il Trono di Spade, ma Jason Momoa ha assicurato che si tratta di due prodotti molto diversi. Nel suo nuovo show, l'attore interpreta Baba Voss, il leader di una tribù post-apocalittica. Quando un virus letale ha ucciso la maggior parte della popolazione, i pochi sopravvissuti cercano di adattarsi in un mondo in cui ognuno vive in assoluta cecità - tranne due ...

Reunion de «Il Trono di Spade» per il compleanno di Emilia Clarke : Emilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeUn compleanno speciale per Emilia Clarke: Daenerys Targaryen ha festeggiato i suoi 33 anni regalando ai fan una Reunion de Il Trono di Spade e si è fatta fotografare stretta stretta con Jason Momoa e Kit Harington, rispettivamente Khal Drogo e Jon Snow ...

Reunion de Il Trono di Spade per il compleanno di Emilia Clarke : la foto con Jason Momoa e Kit Harington è virale : Un compleanno davvero speciale per Emilia Clarke, che ha festeggiato i suoi 33 anni regalando ai fan una Reunion de Il Trono di Spade. L'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae a "sandwich" tra a Jason Momoa e Kit Harington, rispettivamente Khal Drogo e Jon Snow. Nello show fantasy della HBO, la Clarke ha vestito i panni della Madre dei Draghi, Daenerys Targaryen, che è stata sposata con il personaggio di Momoa ...

Viaggio nei luoghi delle serie tv - guida alle location da visitare dal Trono di Spade a Breaking Bad : Forse un intero tour dei luoghi delle serie tv sarebbe davvero troppo, ma se le ambientazioni più suggestive corrispondessero alle mete delle nostre prossime vacanze… perché non approfittarne? Nel corso degli anni abbiamo riso, pianto, ci siamo emozionati e sconvolti dinanzi ai luoghi meravigliosi nei quali si sono snodati gli eventi più rilevanti delle nostre serie tv preferite. Ne sveliamo e riscopriamo alcuni, e chissà che non diventino un ...

Le migliori serie TV di sempre - da I Soprano a Breaking Bad e Il Trono di Spade : Sono avvincenti, originali e accattivanti, in altre parole: sono le migliori serie TV di sempre. Decretare un vincitore è praticamente impossibile, poiché ognuna di loro racconta una storia particolare, e con la sua impeccabile narrazione è in grado di tirar fuori il meglio ma soprattutto il peggio dell'essere umano. Le chiamiamo "migliori serie TV di sempre" proprio per questo: ancora oggi, anche a distanza di dieci o vent'anni dal loro ...

Il finale del Trono di Spade scontenta anche il regista : troppo frettoloso - ma impossibile contestare Benioff e Weiss : L'episodio finale de Il Trono di Spade è andato in onda più di quattro mesi fa, ma la stampa continua a stuzzicare le parti coinvolte per cogliere i segni di malumore più persistenti. A dar voce a dubbi e recriminazioni, questa volta, è il regista Neil Marshall, che in una recente intervista a Metro ha dichiarato apertamente di esser stato in disaccordo con alcune scelte creative degli showrunner, David Benioff e D.B. Weiss. È molto ...

Il film di Breaking Bad come Il Trono di Spade - un set top secret : neanche il cast sa cosa succede : L'uscita di El Camino: Il film di Breaking Bad è ormai prossima su Netflix, e finalmente iniziano a emergere i primi dettagli. Il lungometraggio infatti, prodotto, scritto e diretto da Vince Gilligan (già autore della serie TV), è rimasto per lungo tempo top secret; i dettagli emersi sono stati pochissimi. "Colpa" del livello massimo di sicurezza imposto sul set, così nascosto che neanche gli attori sanno cosa esattamente succede. Una tal ...

Scuola - Fioramonti : “No alla storia insegnata come Il Trono di Spade. La Maturità? Non cambia” : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti è intervenuto nel corso di un evento organizzato da Gilda, sindacato degli insegnanti, ponendo l'accento sull'insegnamento della storia: "Mi sta a cuore che gli studenti possano confrontarsi con la storia recente e che superi la superficialità del libro di testo. L'esame di Maturità 2020? Non cambia, forse piccoli interventi migliorativi".Continua a leggere

Fioramonti : «No alla storia insegnata come il “Trono di spade”» : Un focus specifico sulla storia contemporanea: è l’idea del ministro dell’Istruzione per sviluppare lo studio della materia. Sull’ipotesi di cambiare la maturità: «Solo interventi migliorativi». Salvini: «Ci fa rimpiangere Toninelli»