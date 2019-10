Il Roma – Hamsik lo slovacco diventato napoletano | al San Paolo | finalmente il saluto

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Marekal Sanper ricevere ilche merita! Questa sera al Sanper Napoli-Atalanta sarà presente l’ex capitano azzurro Marek, l’occasione per ricevere il caloroso abbraccio dai tifosi che continuano ad amarlo. A tale riguardo, ecco quanto si legge sul quotidiano Il: Paradossalmente nell’ultima partita di Marekda capitano del Napoli al San, lo scorso febbraio contro la Sampdoria, a Fuorigrotta è stato registrato il record negativo di spettatori in stagione. A salutare – si fa per dire, visto come s’è consumato l’addio – lopochi intimi, che potettero godersi lo spettacolo e soprattutto l’ultimo passaggio di pregevolissima fattura griffato dal numero 17, che come spesso accade anche in quel caso strappò applausi ai tifosi che l’hanno tanto amato e continuano a farlo. La sua partenza era cosa scontata ...

