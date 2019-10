Il piumino da «paninaro» è ufficialmente di ritorno

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il cosiddettoda «», diventato un capo d'abbigliamento simbolo dei giovani italiani, ma soprattutto milanesi, degli anni '80, è una vera e propria icona di stile che, nel corso degli anni, è stata più volte reinterpretata. Tuttavia, ilnasce innanzitutto come capospalla funzionale: a inventare la prima giacca imbottita fu infatti Eddie Bauer nel 1936. Chiamata Skyliner, questa fu la prima a racchiudere delle piume all'interno di un tessuto trapuntato, ed è stata creata per necessità personale da Bauer dopo aver quasi perso la vita durante una battuta di pesca, a causa di un'ipotermia. Brevettata nel 1940, la sua creazione ebbe un enorme successo grazie alla sua capacità nel mantenere caldo chi lo indossava, per poi essere di ispirazione per molti altri creativi: dall'arte tecnica di Charles James ...

Bircide : ...e che anni 80 sia ??????? PAN LOOK : Occhiali: Rayban Olympian B&L Piumino: Moncler Grenoble Cintura: El Charro Jea… -