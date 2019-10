Il Napoli è una pastiera | la Roma è la carbonara

Napoli - auto sulla folla a Fuorigrotta : ferita una donna - bloccato 42enne al volante in stato confusionale : Terrore a piazza San Vitale, nel cuore di Fuorigrotta, dove un'auto è piombata sulla folla nel tardo pomeriggio di oggi. La Fiat Croma grigia ha percorso contromano tutta via Giulio...

Malfitano : “Il Napoli è una squadra che vive molto di individualità” : Malfitano: è importante in questo momento ritrovarsi e Ancelotti ha un compito gravoso che gli spetta:, mettere in piedi questo campionato Mimmo Malfitano è intervenuto a a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli, di Ancelotti e di altro. Questo quanto detto dal giornalista de la ‘Gazzetta dello Sport’: “Voti ad Ancelotti? Non credo ci siano dubbi, a meno che non vogliamo ...

Napoli - incendiate due auto di un consigliere comunale : “Non mi fermerete - non mi arrendo” : Due automobili di proprietà del consigliere comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli), Ciro Russo, sono state danneggiate da un incendio, la scorsa notte, in via Farina nel vicino comune di Ercolano. Le auto erano parcheggiate in strada a pochi metri di distanza l’una dall’altra. L’incendio, sulla cui origine indaga la polizia, è stato spento dai pompieri ed è avvenuto a poca distanza dall’abitazione del consigliere. Russo è iscritto al gruppo ...

Gasperini : «Il Napoli è simile al City - avrei preferito incontrarli dopo una settimana di riposo» : La conferenza di Gasperini tratta da tuttomercatoweb. Gli esami sono tanti, la laurea quando arriva? “Domani è un altro esame, il più difficile. A Napoli sarà un esame duro ma prestigioso, ma più gli ostacoli sono duri più ti danno una bella forza per affrontare gli altri. La difficoltà della gara la conosciamo, insieme ad Inter e Juventus secondo me è la squadra più forte del campionato. Vediamo quello che riusciamo a fare, conta anche ...

Napoli - Ginevra operata al cervello. Il post del papà su Fb : «Sei una guerriera - vai e vinci!» : La piccola Ginevra, la bimba di Melito di Napoli malata di cancro al cervello, è entrata questa mattina in sala operatoria all?ospedale di Hannover, in Germania: la sua operazione, che...

Hamsik torna al San Paolo. Il Napoli prepara una cerimonia in suo onore : L’ultima volta che si è visto Hamsik al San Paolo era il 2 febbraio scorso. Napoli-Sampdoria. Uscì dal campo a un quarto d’ora dalla fine. Già sapeva che era la sua ultima partita con i colori del Napoli. Poi la partenza per la Cina, dopo dodici anni di azzurro, 520 partite, 121 reti e la fascia di capitano. Domani sera tornerà di nuovo nello stadio di Fuorigrotta, dopo nove mesi dall’addio. Sarà in compagnia di genitori, ...

Whirlpool Napoli - cronaca di una morte annunciata? : Il 1 novembre oltre 400 lavoratrici e lavoratori andranno in mezzo a una strada. Se a questi si aggiunge l’indotto, si arriva a 1000 persone. Questo perché la multinazionale americana Whirlpool ha deciso di chiudere la sede di Napoli e spostarla all’estero.Decisione arbitraria, se consideriamo che un anno fa, azienda, governo e sindacati avevano firmato un accordo per il mantenimento e il rilancio della sede di ...

Crosetti : il Napoli sembra una persona che sta invecchiando : Ce l’ha con il Napoli Maurizio Crosetti sulle pagine di repubblica, ce l’ha soprattutto con l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. In tv gli domandano di Ghoulam e lui reagisce stizzito come un Conte qualunque. Il Napoli fallisce a Ferrara l’occasione di avvicinarsi a Inter e Juve che pure avevano pareggiato con le rispettive avversarie. Un risultato inaccettabile, secondo Crosetti che parla del Napoli che era e di ...

Semplici : “Il Napoli è una squadra di valore assoluto” : L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, in conferenza stampa prima della partita con il Napoli di domani: “Contro il Napoli ce ne sono pochi di vantaggi. Dopo la Juventus, sono la squadra migliore a livello di organico e di esperienza in panchina. I ragazzi si sono allenati bene in settimana”. Strefezza sarà della partita? “Si, sarà convocato. Ma per le scelte aspettiamo domani, dopo le valutazioni del ...

A Napoli c’è una vespa che invece della targa ha qualcosa di incredibile : A Napoli c’è una vespa che non ha la targa. Già questa circostanza è assurda ma cosa rende questa storia incredibile è che al posto della targa non c’è uno spazio vuoto ma la foto di Gesù. Questa moto è stata fotografata e poi la foto è stata postata ed è diventata virale. La moto è stata vista e fotografata nel quartiere Ponticelli, in Via Argine. Sia il conducente della moto che il passeggero non indossavano il casco mentre erano a ...

Mattino : nessuna trattativa per Ibra al Napoli : Secondo quanto scrive Il Mattino, Ibrahimovic si sarebbe proposto alla Serie A per dare un segnale ai Galaxy. Lo svedese vuole un prolungamento del contratto e anche un suo miglioramento, da qui la pressione sugli americani. Non ci sono ancora stati, infatti, segnali di un rinnovo. C’è un dialogo con il club, ma niente di più. Ecco che, quindi, si aprirebbero delle possibilità per il Napoli di entrare nella corsa per accaparrarsi Ibra, che ...

Il Napoli sogna Ibrahimovic : Ancelotti preparerebbe una squadra da scudetto con lo svedese : Il nome che infiammerà la prossima sessione di calciomercato è sicuramente quello di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese ha dimostrato di essersi messo alle spalle il brutto infortunio al ginocchio e in MLS, con la maglia dei Los Angeles Galaxy, sta facendo la differenza. Da fine dicembre l'attaccante sarà libero di accasarsi a parametro zero, essendo in scadenza di contratto. Non mancano le squadre interessate a lui ma nelle ultime ore ...

A Salisburgo il Napoli ha vinto una partita emotiva : Ancelotti ha determinato il 3-5-2 Pazienza e piano partita. Sono i due termini chiave per descrivere la vittoria del Napoli in casa del Salisburgo, una squadra che è incredibilmente migliorata rispetto alla scorsa stagione e ha già mostrato la sua qualità in questa Champions League – segnare tre gol al Liverpool, ad Anfield, non capita proprio a tutti. Ancelotti ha preparato il match con una consapevolezza: gli avversari non avrebbero fatto ...

Meret - il Napoli ha avuto ancora una volta ragione. Un anno fa il tema era : tornerà mai a giocare? : Quella sua parata bassa che io non gliel’ho detto mai però ci andavo matto Quella parata bassa su tiro di Daka potrebbe essere una foto simbolo dell’album Panini. La vittoria del Napoli a Salisburgo ha tanti protagonisti. Ma sul campo ce ne sono due su tutti. Uno è Dries Mertens, l’altro è Alex Meret. Il primo ha segnato due gol e ha fornito l’assiste del 3-2. Il secondo ha tolto due gol e possiamo dire anche tre ...