Il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino campione di sostenibilità ambientale

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ildi, sede del Centro Direzionale del famoso istituto di credito, progettato da Renzo Piano, èdi: di recente ha infatti ottenuto la seconda certificazione LEED Platinum per la categoria ‘gestione sostenibile dell’edificio’. Si tratta del livello più alto dello standard LEED, protocollo che valuta l’eccellenza energetico-delle costruzioni. È l’unico in Europa ad avere ricevuto la doppia certificazione LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design), sia nella categoria “nuove costruzioni” sia nella categoria “gestione sostenibile dell’edificio”. Il GBC – Green Building Council, l’organo internazionale più autorevole per l’eco-valutazione degli edifici, ha assegnato alil riconoscimento per la continuità data alle soluzioni e ...

