Il centrodestra si astiene in Senato sulla mozione per la commissione contro

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) “Con questi presupposti, e non per togliere nulla alla senatrice Segre a cui va la mia vicinanza, ma a queste condizioni la Lega si asterrà dal votare questa”. Con queste parola la senatrice leghista Stefania Pucciarelli ha annunciato il votoSegre per unastraordinariaodio, razzismo e antisemitismo, all’esame di Palazzo Madama. Anche Forza Italia, con le parole di Lucio Malan, ha annunciato l’astensione dal voto: “Voteremo le nostre mozioni e ci asterremo su quella di maggioranza” a prima firma Segre.Laproposta da Liliana Segre non ha ottenuto l’unanimità ma ill’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. Il voto è stato accolto con un lungo applauso da tutto l’emiciclo, che si è rivolto verso la senatrice a ...

patriziaprestip : Al Senato il centrodestra tutto si astiene sulla proposta della #Segre di istituire una commissione sull’odio socia… - RepettoMau : RT @patriziaprestip: Al Senato il centrodestra tutto si astiene sulla proposta della #Segre di istituire una commissione sull’odio social.… - MurtasRosalba : RT @patriziaprestip: Al Senato il centrodestra tutto si astiene sulla proposta della #Segre di istituire una commissione sull’odio social.… -