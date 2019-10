Il brand italiano Replay diventa “Official Denim Partner” del Psg

X Factor – Skechers sponsor ufficiale dell’edizione 2019 : le calzature del brand italiano indossate dai concorrenti : Le collezioni Skechers sponsor di X Factor 2019. Le calzature lifestyle e sportive di Skechers saranno indossate dai concorrenti del talent Skechers USA Italia S.r.l., filiale di Skechers USA Inc, terza azienda più importante al mondo specializzata in calzature sportive e lifestyle, annuncia la sponsorizzazione ufficiale di X Factor 2019, il talent show prodotto da Fremantle in onda su Sky e giunto quest’anno alla sua tredicesima ...