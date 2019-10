I rischi della crisi climatica in Italia | calo del PIL fino al 10% e crescita delle

Bce - Mattarella : “Con Draghi sconfitto il rischio della fine dell’Euro. Oggi sistema economico Ue è più solido” : “Professor Draghi, caro Mario, come cittadino europeo desidero dirti grazie”. Sergio Mattarella si è concesso uno strappo ai consueti toni formali da presidente della Repubblica nel suo intervento alla cerimonia a Francoforte per la conclusione del mandato di Mario Draghi al vertice della Bce. Secondo il capo dello Stato grazie all’ex governatore della Banca d’Italia, l’Europa è “più solida e inclusiva” ...

F1 - GP Messico 2019 : le previsioni meteo della gara. Ancora una volta rischio pioggia durante la gara : meteo nuvoloso in centroamerica: le previsioni per il GP del Messico di F1, nella giornata di oggi danno pioggia proprio per la finestra temporale nella quale si disputerà la gara: non è da escludere che si corra in condizioni completamente diverse rispetto a quelle testate negli scorsi giorni, magari anche con pista umida. Nella giornata di oggi le previsioni indicano possibilità di pioggia in crescendo dalle ore 12.00 messicane fino alle ore ...

F1 - GP Messico 2019 : le previsioni meteo della gara. Ancora una volta rischio pioggia durante la gara : meteo nuvoloso in centroamerica: le previsioni per il GP del Messico di F1, nella giornata di oggi danno pioggia proprio per la finestra temporale nella quale si disputerà la gara: non è da escludere che si corra in condizioni completamente diverse rispetto a quelle testate negli scorsi giorni, magari anche con pista umida. Nella giornata di oggi le previsioni indicano possibilità di pioggia in crescendo dalle ore 12.00 messicane fino alle ore ...

Dybala non basta alla Juventus : il Lecce ferma i bianconeri al “Via del Mare” - a rischio la vetta della classifica : Solo un punto per la Juventus: il Lecce ferma i bianconeri con un pareggio, a rischio il primato in classifica Arriva una battuta d’arresto per la Juventus allo Stadio “Via del Mare”: i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nell’anticipo di oggi pomeriggio della nona giornata di Serie A contro il Lecce. alla Juventus non è bastato Dybala, che ha portato la sua squadra in vantaggio grazie ad una ...

Teatro Bellini di Catania : dopo 130 anni il tempio della lirica rischia la chiusura : Si moltiplicano gli appelli per scongiurare la chiusura del Teatro Bellini di Catania, il Massimo siciliano dell'Opera lirica. Da Leo Gullotta ai lavoratori della Scala di Milano, fino alle interrogazioni in Parlamento, lo stato di crisi finanziaria del Teatro a un bivio: chiusura delle attività o rilancio.Continua a leggere

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Venerdì 25 Ottobre : Sicilia bersagliata - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – La depressione centrata tra Spagna e Algeria, che ha determinato un significativo peggioramento sulle regioni occidentali, tende lentamente a progredire verso sud-est, interessando anche Campania e la Sicilia, con precipitazioni anche persistenti e a carattere temporalesco sull’isola, in estensione alla Calabria nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

"Con il carcere agli evasori la macchina della giustizia rischia il caos" : “L’Apocalisse dal 1° gennaio 2020 non ci sarà per il semplice fatto che il regime della prescrizione sarà applicabile ai reati che saranno commessi a partire da quella data. È evidente che gli effetti si produrranno dopo”. Eugenio Albamonte, magistrato, segretario di Area democratica per la giustizia - l’associazione che riunisce i magistrati progressisti - risponde così alle parole ...

Temporali e bombe d’acqua al Centro Nord - allerta della Protezione civile : le regioni a rischio : L'elenco delle regioni a rischio maltempo, dove la Protezione civile ha diramato a seconda dell'intensità di Temporali e bombe d'acqua allerta arancione e gialla. Attenzione soprattutto ai territori del Centro Nord, ma fenomeni di una certa intensità, con grandinate e raffiche di vento, sono attesi anche su Sardegna e Sicilia.Continua a leggere

Allerta Meteo - rischio alluvioni : pesantissimo avviso della protezione - “maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi rischia il peggior piazzamento in classifica generale della carriera : Il 2019 di Valentino Rossi si sta lentamente tramutando in un vero e proprio incubo senza fine. Una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, dove spiccano i due secondi posti consecutivi di Argentina ed USA, che avevano mantenuto molto alte le aspettative del Dottore riguardo il suo rapporto con la Yamaha, tanto che il sodalizio aveva cominciato a dialogare in vista di un possibile ulteriore rinnovo biennale al termine del ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi rischia il peggior piazzamento in classifica generale della carriera : Il 2019 di Valentino Rossi si sta lentamente tramutando in un vero e proprio incubo senza fine. Una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, dove spiccano i due secondi posti consecutivi di Argentina ed USA, che avevano mantenuto molto alte le aspettative del Dottore riguardo il suo rapporto con la Yamaha, tanto che il sodalizio aveva cominciato a dialogare in vista di un possibile ulteriore rinnovo biennale al termine del 2020. Questo ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi rischia il peggior piazzamento in classifica generale della carriera : Il 2019 di Valentino Rossi si sta lentamente tramutando in un vero e proprio incubo senza fine. Una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, dove spiccano i due secondi posti consecutivi di Argentina e USA, avevano mantenuto molto alte le aspettative del Dottore riguardo il suo rapporto con Yamaha, tanto che il sodalizio aveva cominciato a dialogare in vista di un possibile ulteriore rinnovo biennale al termine del 2020. Questo avrebbe ...

Trippa precotta ritirata per rischio microbiologico - l’annuncio del Ministero della salute : Il richiamo si è reso necessario a causa di un grave errore di etichettatura: sulle confezioni coinvolte dal richiamo è stata sbagliata la data di produzione del lotto ma soprattutto è stata indicata la data di scadenza errata. Essendo il prodotto già scaduto si invitano i consumatori a non consumarlo.Continua a leggere

Franco Maccarelli - il genio del “pezzotto tv” : l’indagine della Guardia di Finanza - uomo da 6 - 5 milioni di euro. Cosa rischia chi lo usa? : Proseguono le indagini sulla pirateria televisiva in Italia, la Guardia della Finanza ha effettuato un blitz lo scorso 18 settembre che aveva portato alla chiusura di diversi canali illegali. Il soprannominato “pezzotto” permette (il tempo presente è d’obbligo visto che l’operazione delle forze dell’ordine non ha fermato i furbetti capaci di aggirare il sistema) di vedere in maniera illegale eventi sportivi di ogni ...