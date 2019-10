I faccia a faccia del Mattino | Umberto De Gregorio vs Valeria Ciarambino

Capelli nerissimi - faccia bianca - labbra color sangue : la foto di Kate Moss travestita da vampira fa impazzire il web : Kate Moss irriconoscibile: nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi la super top model non sembra lei. Era una ragazzina magrissima, acerba, bella ed è diventata una modella che si è affermata in breve come una delle più amate al mondo. Non è di certo tra le donne più belle al mondo (che c’entra, è bellissima) ma Kate Moss ha carattere. È sicura di sé, maliziosa, si mangia l’obiettivo, le sta bene qualunque cosa indossi, ha stile da ...

Zingaretti : “Addio Pd - facciamo un altro partito. Bisogna cambiare. Il nome…” : Importante intervista a ‘Radio Capital’ del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il quale ha annunciato la volontà di organizzare un congresso nei primi mesi dell’anno prossimo: “Non lo escludo”. Il congresso avrà la durata di 100 giorni e sarà caratterizzato dalle tesi politiche. Sarà anche cambiato lo statuto. “In 12 anni nessuno ha avuto il coraggio di cambiarlo. Non credo nel partito del capo, quindi ...

Zingaretti : “Addio Pd - facciamo un altro partito. Bisogna cambiare. Il nome…” : Importante intervista a ‘Radio Capital’ del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il quale ha annunciato la volontà di organizzare un congresso nei primi mesi dell’anno prossimo: “Non lo escludo”. Il congresso avrà la durata di 100 giorni e sarà caratterizzato dalle tesi politiche. Sarà anche cambiato lo statuto. “In 12 anni nessuno ha avuto il coraggio di cambiarlo. Non credo nel partito del capo, quindi ...

facciata termoattiva : come funziona e quali vantaggi porta : Per adesso è solo un brevetto, ma verrà presto utilizzata per la riqualificazione di edifici pubblici vicino a Pavia: si tratta della Facciata termoattiva che, come riporta un articolo di Immobiliare.it, permetterà di risparmiare sui costi della bolletta e ridurre l’impatto ambientale delle nostre case. Una tecnologia innovativa Messa a punto dallo studio DBM di Sesto San Giovanni, la Facciata termoattiva sfrutta la capacità di muri e pareti di ...

Bonus bebè +20% dal 2° figlio Per le facciate detrazioni al 90% : Dalle misure per la riduzione della pressione fiscale al Bonus bebe', dalla rimodulazione delle tax expenditures alla proroga del Bonus per ristrutturazioni e alla norma per il congelamento di 1 miliardo nel 2020 per garantire la tenuta dei conti pubblici. Sono alcuni dei temi contenuti nella bozza della legge di Bilancio composta di 101 articoli. Segui su affaritaliani.it

Brunetta e l’appello a Salvini : “Può essere leader del centrodestra unito e allargato. faccia il federatore - proprio come Berlusconi nel 1994” : “Elezioni Umbria? Bisogna essere realisti. Ha vinto certamente il centrodestra unito, ma ha vinto soprattutto la Lega di Salvini. Quindi, niente illusioni: il merito qualitativo e quantitativo va dato all’impegno di Salvini. Manca però un passaggio: può questa leadership di Salvini nella Lega diventare tale anche nel centrodestra unito allargato con una formazione politica credibile anche in Europa e a livello internazionale? La risposta è ...

Nel nostro intimo facciamo tutti un po’ schifo : Hanno trovato i diari di Patricia Highsmith, cinquantasei quaderni che saranno pubblicati nel giro di un paio d’anni ma con un caveat: lasciata a sé stessa, la regina del thriller diventa sgradevole. Razzista, bigotta, antisemita, non esattamente ciò che il pubblico, sempre beneducato, si aspetta. S

Odio online - il problema non è identificare gli utenti. Chi insulta spesso ci mette la faccia : La proposta di un disegno di legge per obbligare i social network a identificare i loro utenti online con tanto di carta di identità o passaporto come rimedio agli episodi di hate speech denunciati, da ultimo, dalla senatrice Liliana Segre sta facendo, giustamente, discutere. Il punto di partenza della riflessione è che non esistono, probabilmente, panacee o soluzioni salvifiche per la soluzione del problema che è uno dei tanti problemi epocali ...

Occhiaie scure e faccia stanca : Anna Tatangelo senza un filo di trucco non si era mai vista prima : Anna Tatangelo senza trucco, lo scatto che lascia i fan a bocca aperta. Anna Tatangelo è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. La cantante e compagna di Gigi D’Alessio ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani. Dopo Sanremo la sua carriera è stata tutta un’ascesa. Grazie alla sua voce melodiosa (e anche alla sua bellezza), Anna Tatangelo è entrata nel cuore del pubblico che la segue con ...

Migranti : Faraone (Iv) - 'adesso basta - governo faccia sbarcare Ocean Viking' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "O il governo italiano, in accordo con quello maltese, fa sbarcare subito i 104 naufraghi, o chiederò di salire a bordo della #OceanViking come per la Sea Watch e la Diciotti per verificare le condizioni sanitarie dei Migranti e dell’equipaggio. Adesso basta". Così Dav

Anticipazioni Uomini e donne trono over - faccia a faccia tra Ida e Riccardo : Una nuova settimana di Uomini e donne si apre con il trono over. Le Anticipazioni fornite dai canali del dating show di Maria De Filippi informano infatti che lunedì 28 ottobre su Canale 5 protagonisti delle vicende sono i senior, guidati come sempre da Gemma Galgani. Gemma Galgani soffre per Jean Pierre Proprio Gemma si prepara ad affrontare l’ennesima delusione. La sua conoscenza con Jean Pierre si fa difficoltosa dal momento che lei ...

Napoli - parla l’agente di Hamsik : “Splendido tornare al San Paolo. Spero gli facciano qualche sorpresa” : Napoli, parla l’agente di Hamsik: queste le sue dichiarazioni Napoli agente Hamsik| l’agente e procuratore di Marek Hamsik, Juri Venglos, è intervenuto nella trasmissione radiofonica “Ultim’ora” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: Queste le parole dell’agente di Hamsik “Per Hamsik credo che quella di mercoledì contro l’Atalanta possa essere un’esperienza bellissima, ha scritto la storia con la maglia ...

U&D - Ida titubante sul ritorno di fiamma con Riccardo : ‘facciamo fatica a capirci’ : Durante la puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over, sono stati protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dal confronto con il Cavaliere, la Dama è apparsa piuttosto titubante in merito ad un ritorno di fiamma. I telespettatori del dating-show sanno benissimo quanto sia stata tormentata la liaison tra Ida e Riccardo. Dopo la partecipazione a Temptation Island la storia è naufragata. Da qui i numerosi alti e bassi tra la ...

Facebook sviluppa la tecnologia per rendere le persone in video irriconoscibili dai sistemi di riconoscimento facciale : Il riconoscimento facciale è di gran moda, con tutti i problemi che ne seguono. Quella che all’inizio sembrava una tecnologia utile si è presto trasformata in uno strumento di violazione della privacy e di controllo globale. Le molte critiche fin qui suscitate, hanno portato Facebook di recente a un cambiamento radicale: il riconoscimento facciale non è più attivato per default per i nuovi utenti. Non solo, i ricercatori di Facebook AI ...