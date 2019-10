I consigli alimentari per sgonfiare la pancia

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Mangiate: le fibre Evitate: carboidrati raffinatiMangiate: cibi ricchi di potassioEvitate: sodio Bevete: tè alla mentaEvitate: alcol Bevete più acquaEvitate: caramelle e bevande gassate Mangiate: yogurt greco Evitate: prodotti crudiAggiungete: proteine Aggiungete: SpezieAggiungete: pesceSe la vostravi sta facendo disperare ultimamente, non traete conclusioni affrettate. Ci sono buone probabilità che non dobbiate nemmeno perdere grasso sull’addome: potreste essere solo gonfie! Ciò avviene in particolare modo nelle donne di età superiore ai 40 anni, poiché uno dei peggiori colpevoli dellagonfia è un sistema digestivo lento, un problema che peggiora con l’età. La buona notizia è che per battere il gonfiore, facilitare la digestione e riportare indietro lapiatta bastano alcuni semplici cambi di cibo e modifiche allo stile di vita. Nella nostra gallery, ...

