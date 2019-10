HBO Max svela le sue serie tv del 2020 | i dettagli sui costi e l’arrivo in Europa

Lanterna Verde e Strange Adventures di Greg Berlanti su HBO Max : Lanterna Verde e Strange Adventures saranno le serie di Greg Berlanti per HBO Max Poteva mancare Greg Berlanti alla grande festa HBO Max? Assolutamente no. Uno dei nomi di punta del gruppo WarnerMedia dopo aver portato in tv il mondo DC Comics di Arrow, The Flash e gli altri sta lavorando a due serie tv per la nuova piattaforma di streaming HBO Max in arrivo a maggio 2020 negli USA. Le due serie tv saranno Strange Adventures e una serie live ...

Green Lantern e tutte le novità delle serie HBO Max (anche sull’Italia) : (foto: Getty Images) La competizione nel mondo degli streaming si fa sempre più affollata e lo sarà sempre di più in ordine di tempo: in queste ore il colosso americano WarnerMedia ha annunciato le sue novità riguardanti Hbo Max, il servizio di streaming che lancerà negli Stati Uniti. La piattaforma sarà disponibile nel territorio americano a un prezzo di 14,99 dollari al mese, quindi leggermente più alto di diversi competitor, ma potrà contare ...

HBO Max : prezzi - data di lancio negli Stati Uniti e le nuove serie tv ordinate : HBO Max, prezzo, data di lancio negli Stati Uniti e i nuovi progetti ordinati dal servizio streaming WarnerMedia. Ieri nella sede di Warner Bros a Burbank (in California) è stato presentato il nuovo servizio streaming HBO Max del conglomerato WarnerMedia, società che include canali come HBO, TNT, TBS e molti altri, più lo studio televisivo e cinematografico Warner Bros. Le informazioni che seguono riguardano esclusivamente il mercato americano, ...

HBO e Sky vicine al rinnovo dell’accordo di distribuzione - che potrebbe includere anche le serie di HBO Max : HBO e Sky vicine al rinnovo dell’accordo di distibuzione delle serie tv del canale americano, che potrebbe includere anche gli originali di HBO Max, che probabilmente non arriverà in Italia. Pare che HBO e Sky stiano per estendere il loro rapporto di distribuzione di contenuti in Europa anche negli anni a venire. Le due aziende, secondo Deadline, sono in trattative per estendere l’attuale accordo di distribuzione grazie al quale Sky ...

Il ritorno di Grease - HBO Max ordina Grease : Rydell High : Summer Lovin...AgainGli amori estivi, i sogni degli adolescenti sono un tema senza tempo, utili per film e serie tv di ogni epoca. Ancora più utili se possono rimandare a dei miti capaci di far "rumore" di potare pubblico. Ecco così che la piattaforma di streaming di WarnerMedia (Warner Bros) HBO Max che sarà lanciata il prossimo aprile negli Stati Uniti, ha ordinato Grease: Rydell High. prosegui la letturaIl ritorno di Grease, HBO Max ordina ...

Grease : Rydell High - HBO Max ordina una serie spinoff del film cult : Grease: Rydell High, HBO Max ordina una serie spinoff del film cult Grease, con nuovi e vecchi personaggi e ambientato nello stesso periodo del film. Se non vi bastano più le repliche di Grease che di tanto in tanto riempiono i palinsesti delle tv in giro per il mondo, tranquilli ci pensa HBO Max a voi, sempre che arrivi prima o poi in Italia. Il servizio streaming di casa Warner ha annunciato che produrrà una serie tv musicale che sarà diretto ...

Gossip Girl - Chace Crawford parla del sequel di HBO Max - tornerà nella serie? : Gossip Girl, Chace Crawford, che nella serie originale interpretava Nate, parla del sequel di HBO Max e della possibilità di un cameo. Quando qualche mese fa tutte le stagioni di Gossip Girl sono arrivate su Netflix, si è generata una sorta di chiacchiera sui social in Italia, che in qualche modo è espressione della voglia dei fan della serie di vedere una nuova iterazione. Questo tipo di sentimento non è limitato solo al nostro paese, ma pare ...