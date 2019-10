Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) (Adnkronos) - Nel pomeriggio lasi sposterà nelle vie deldove, in occasione de “Le città in”, verranno promosse numerose iniziative per grandi e piccini all’insegna del divertimento, della musica e dello shopping. In piazza Ferretto si inizia con il truccabimbi a tem

TV7Benevento : Hallowen: Venezia, grande festa dalle scuole alle vie del centro (2)... - TV7Benevento : Hallowen: Venezia, grande festa dalle scuole alle vie del centro... -