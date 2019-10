Halloween “sdoganato” | ecco perché la festa horror ha successo tra i più piccoli

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) E’ unache abbiamo ereditato così bene al punto da sostituirla a quel ponte “dei morti” che dava un po’ di respiro dopo la pausa estiva. Non c’è mamma che non si sia chiesta se sia normale tutto questo entusiasmo per scheletri, mostri e finto sangue, interrogandosi per sapere cosa frulli nella testa del proprio bimbo.il parere dello psicologo e psicoterapeuta Adriano Formoso che da sempre si occupa anche delle dinamiche infantili. Come può la paura avere un’accezione così positiva? “celebra i morti e tutti i travestimenti che in questa tradizione hanno a che fare con la morte mitologica ma anche satanica. I nostri bambini adorano questache diventa anche icona della vacanza e non vedono l’ora di mascherarsi come streghe, vampiri, mostri, zombi e altre creature soprannaturali assetate di sangue. Ciò che attira è l’ignoto ...

mimma6565 : E mi vengano a dire che Salvini non ha sdoganato l’odio razziale ??. Teste vuote come le zucche di Halloween che si… -