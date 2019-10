Halloween | psicologa | zombie e vampiri esorcizzano le paure

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Streghe,‘fasulli’ per esorcizzare ledei più piccoli., infatti, con i suoi macabri costumi è in grado di far ridere i bambini e cancellare in un colpo le più profonde. “Questa ricorrenza, festeggiata principalmente nei Paesi anglosassoni, ormai è diffusa quasi ovunque nel mondo ed è diventata sempre di più l’occasione per tutti di mascherarsi da personaggi terrificanti provenienti spesso dall’oltretomba” ricorda Eleonora Iacobelli,e vicepresidente Eurodap, responsabile trainer Bioequilibrium. “L’elemento simbolico tipico di questa ricorrenza – aggiunge – richiama al mondo di spettri spaventosi, delle streghe cattive su scope volanti, deiaffamati in cerca di sangue, mummie eche ritornano in vita per infestare le nostre strade. Tutti questi sono personaggi che solitamente ...

spearhyuck : allora praticamente, giusto per fare mente locale, domani ho un compleanno, giovedì devo andare dalla psicologa e p… -