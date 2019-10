Greta Thunberg rinuncia al premio da 46mila euro del Nordic Council “Non voglio

Greta Thunberg rifiuta il premio e 46mila euro : non poteva usare quei soldi per l'ambiente? : Maleducata e fessacchiotta. Greta Thunberg dice di no al premio ambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. “Il movimento per il clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbi

Clima - Greta Thunberg rifiuta 46mila euro : “Il movimento non ha bisogno di altri premi” : “Ho ricevuto il premio ambientale 2019 del Nordic Council. Ho deciso di rifiutare questo premio“: lo ha spiegato su Instagram la giovane attivista Greta Thunberg. “Attualmente sto viaggiando attraverso la California e quindi non posso essere presente con voi oggi. Voglio ringraziare il Nordic Council per questo premio – scrive – È un grande onore. Ma il movimento per il Clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di ...

Greta Thunberg rifiuta un premio (da 46mila euro) : “All’ambiente serve l’impegno dei politici” : Greta Thunberg ha rifiutato un premio per l’ambiente affermando che alla battaglia per il clima serve soprattutto che i politici inizino ad ascoltare la scienza. In un post su Instagram l’attivista svedese ha scritto: “Siamo i paesi che hanno la possibilità di fare di più. Eppure continuiamo a non fare praticamente nulla. Fino a quando non farete qualcosa, io rinuncerò alle 500.000 corone svedesi del premio”.Continua a leggere

Nuova specie di insetto dedicato a Greta Thunberg : Un coleottero di nome Greta: è l’omaggio che il National History Museum di Londra ha fatto alla attivista sedicenne svedese per il clima. Questa Nuova specie è stata chiamata “Nelloptodes Gretae”, in onore di Greta Thunberg. Come riferisce il quotidiano britannico Guardian, l’insetto e’ originario del Kenya, misura meno di un millimetro e non ha ne’ occhi ne’ ali. Era stato trovato nel 1965 a Nairobi dal ...

Greta Thunberg : “Mia sorella Bea è vittima di mobbing. Sostenetela - è la mia migliore amica” : Greta Thunberg non è l’unica della famiglia a essere nel mirino degli haters sui social network. “Mia sorella Bea di 13 anni è vittima di mobbing e molestie” ha rivelato la stessa attivista svedese in una sua intervista al quotidiano Dagens Nyheter, rilasciata durante il lungo viaggio insieme al padre e attore Svante in America, dove ha incontrato le comunità sioux che si stanno battendo contro il progetto di un oleodotto. La ...

Buco dell'ozono - ribaltone scientifico : la foto satellitare che smentisce Greta Thunberg ed eco-talebani : Negli anni Ottanta nessuno parlava di riscaldamento globale. Il cuore degli eco-consapevoli di tutto il mondo batteva per l' ozono della stratosfera, il cui assottigliamento sembrava sul punto di cambiare per sempre la vita sulla Terra. Il "Buco" nel livello di questo gas sopra l' Antartide fu scope

Greta Thunberg rivela : “Mia sorella Bea di 13 anni vittima di mobbing e molestie - sostenetela” : In un'intervista al quotidiano svedese Dagens Nyheter Greta Thunberg ha parlato della sorella minore Beata: “Tutti quelli che mi minacciano e mi scrivono messaggi di odio finiscono per prendersela con Bea”, ha spiegato sostenendo che la ragazzina è quotidianamente bersaglio di mobbing, cattiverie e molestie.Continua a leggere

Beata Ernman - sorella Greta Thunberg bullizzata/ Video : insultata da haters sul web : La sorella di Greta Thunberg, Beata Ernman, 'bersaglio di mobbing, cattiveria e molestie': la denuncia dell'ambientalista.

Greta Thunberg : "Aiutate mia sorella Bea - presa di mira dagli haters che ce l'hanno con me" : “Quella che soffre di più è mia sorella Bea, che ha 13 anni, ed è sistematicamente bersaglio di mobbing, cattiveria e molestie”. Sono le parole di Greta Thunberg, rilasciate in un’intervista al quotidiano svedese Dagens Nyheter, durante il lungo viaggio che sta effettuando con il padre in America per incontrare le comunità sioux che da anni si oppongono al progetto di un oleodotto. Greta, nel ...

Greta Thunberg - il dramma della sorellina Bea : "Contro di lei insulti e molestie - soffre molto. Aiutatemi" : Greta Thunberg ha rivelato che a pagare il prezzo di essere diventata ormai un personaggio pubblico è sua sorella Bea. "Quella che soffre è lei (nella foto da Facebook), che ha 13 anni ed è sistematicamente bersaglio di mobbing, cattiveria e molestie", "tutti quelli che mi minacciano e mi scrivono m

Greta Thunberg - ma chi è questa ragazzina? Perché negarle il Nobel è stato un gesto pietoso : Ci mancava che le dessero anche il premio Nobel. Non bastava che avesse messo sottosopra mezza Europa, che migliaia di giovani fossero scesi in piazza per renderle onore, felici di saltare la scuola con la benedizione, qui in Italia, del nostro ministro dell' Istruzione Fioramonti e che sia stata ri

Silvio Berlusconi : Greta Thunberg e la barzelletta sporca/ "Donne svedesi e Viagra" : Silvio Berlusconi su Greta Thunberg risponde con una barzelletta sporca su "tre donne svedesi e il Viagra". La storiella del leader di Forza Italia.

Berlusconi "Governo 'tassa & ammanetta'"/ "Greta Thunberg 'terrorista' dell'ambiente" : Berlusconi attacca il Governo 'tassa e ammanetta' e annuncia Centrodestra unito in piazza a Roma il 19 ottobre. "Greta Thunberg, terrorismo ambientale'

Greta Thunberg - Berlusconi : “Strumentalizzata”. Ma prima risponde con una barzelletta su donne svedesi e Viagra : “Che cosa ne pensa di Greta Thunberg?”. A questa domanda posta dal giornalista Alessandro Sallusti dal palco di #italiaidee a Milano, il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi decide di rispondere con una barzelletta su donne svedesi e Viagra. E dopo aver raccontato la storiella, il leader forzista ha attaccato l’attivista per il clima: “È stata strumentalizzata, fa del terrorismo ambientale” L'articolo Greta Thunberg, Berlusconi: ...