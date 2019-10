Governo,Zingaretti:serve spirito comune

"Dobbiamo favorire l'interesse generale del paese: o si riscopre loo i motivi stessi di questovengono meno e non si può andare avanti". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a Radio Capital. "Quella di Di Maio" che archivia l'intesa con Pd dopo il voto in Umbria,"è una posizione debole -diceperché il M5S governa col Pd". "E'inutule giocare con le parole:o l'alleanza è unita da una visione del futuro o non c'è. Io credo che questa visione vada costruita al più presto".(Di mercoledì 30 ottobre 2019)