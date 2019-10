Governo | Sala | ' se esecutivo cade inevitabile andare al voto'

Strage dei bambini di Gorla - Sala : “Ora il Governo Usa chieda scusa : mi rivolgerò al consolato. Noi siamo qui per perdonare” : Era suonata la sirena e bisognava scendere, composti, guidati dalle maestre, come avevano imparato. Tutti giù, nel rifugio, ad aspettare che il peggio passasse, che finissero i fischi interminabili e i boati a volte più vicini, a volte più lontani. Ma quella volta il tempo non fu abbastanza: la bomba degli americani, dei liberatori, si infilò nel vano scale della scuola, maledizione dentro la maledizione di una guerra che alla fine era arrivata ...

Governo - ministro De Micheli : 'Ereditato conto salato - non riusciremo a fare tutto' : Tra le definizioni che si erano date al nuovo Governo sostenuto da una maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico c'era quello di "esecutivo di responsabilità". Il riferimento era relativo al fatto che andavano superate ruggini politiche in nome della necessità di dare al popolo italiano una conduzione che potesse varare la nuova legge di Bilancio. Proprio la Manovra economica è stata oggetto di alcune dichiarazioni del ...

LAVORO E DEF/ Dal salario minimo all'equo compenso - la nuova strategia del Governo : Leggendo il testo della Nadef, il Governo sembra aver cambiato strategia sul salario minimo. Ma resta un problema da superare

Roma, 30 set. (AdnKronos) – "Il salario minimo è nel programma di governo, collegato a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e all'efficienza erga omnes dei contratti di lavoro collettivi". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

SALARIO MINIMO/ E gli altri errori da evitare per il nuovo Governo : Non è ancora chiaro cosa farà il Governo in tema di lavoro. Occorre però evitare errori, visto il rallentamento dell'economia

Governo - Sala : “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di convergenza su tanti temi” : “Un’alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per le elezioni locali? Ci sono molti punti di convergenza su tanti temi”. È il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala, all’indomani della proposta di Dario Franceschini di provare la strada di un’intesa tra le due forze politiche in vista delle Regionali. L'articolo Governo, Sala: “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di ...

Tasse - stop all’Iva e salario minimo : Governo Conte due - le prime misure : Aspettando la revisione del Patto di stabilità, il primo test per il nuovo esecutivo è la Legge di Bilancio: ecco come si muoverà

Governo - ok a legge sulla rappresentanza sindacale per fissare salario minimo. E taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Governo Conte 2 - il programma definitivo in 29 punti : dal taglio tasse al salario minimo - al processo per l’autonomia differenziata : Ha preso forma, con una versione definitiva, l’accordo a cui hanno lavorato negli ultimi giorni M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2, la cui lista di ministri è stata appena presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo la bozza di programma in 26 punti, pubblicata ieri sul Blog delle Stelle, è oggi uscita una versione definitiva, alla quale si aggiungono altri tre punti. Il testo è intitolato ...

