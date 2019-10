Governo al match delle 400 cariche Dal voto in Emilia nessun sisma

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La durata delConte? IlinRomagna a fine gennaio sarà un test importante, ma difficilmente sarà decisivo. Sono infatti quasi 400 le nomine da effettuare ai vertici di autorità di settore dall'Agcom all'Anac, di enti pubblici come Sace e Simest, ma anche Inps e Inail, oltre che di Cdp Equity o del Fondo nazionale per l'innovazione e il Fondo strategico italiano. Poi in primavera si aprirà la stagione dei rinnovi che contano a Piazza Affari: da Eni a Enel, da Enav a Mps, da Poste Italiane a Terna, per non parlare di Rfi, Trenitalia e Sogei. Una montagna di nomine da cui dipende una capacità d'investimento e indirizzo per miliardi di euro. Segui su affaritaliani.it

