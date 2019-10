Google Play Services per AR aggiunge il supporto a nuovi smartphone

Google cerca di migliorare la gestione delle recensioni del Play Store con nuove funzionalità : Lasciare le recensioni nel Play Store è utile sia per gli sviluppatori che per gli utenti, tuttavia trovare o modificare quelle esistenti risulta ancora scomodo. Google sta testando delle soluzioni che includono nuove finestre di dialogo di revisione in-app e una sezione dedicata alle recensioni. L'articolo Google cerca di migliorare la gestione delle recensioni del Play Store con nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Creare lista dei desideri su Google Play Store : Il Google Play Store si presenta come un negozio digitale completo sotto ogni punto di vista. Al sui interno sono infatti presenti: giochi, app, libri, film, brani e tanto altro ancora. Si tratta ovviamente di leggi di più...

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL : info su display LG e video 4K @60 FPS e download factory image : I nuovi Google Pixel 4 e XL erano in grado di registrare video 4K a 60 fps prima del lancio L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL: info su display LG e video 4K @60 FPS e download factory image proviene da TuttoAndroid.

Scovate 42 app con adware nel Google Play Store : disinstallatele subito : I ricercatori di ESET hanno trovato ben 42 applicazioni contenenti adware che, a loro dire, sono state scaricate oltre 8 milioni di volte. Ecco tutti i dettagli L'articolo Scovate 42 app con adware nel Google Play Store: disinstallatele subito proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Live Wallpaper arriva sul Play Store - ma per i pochi eletti con un Pixel 4 : Google Pixel Live Wallpaper è una nuova applicazione sviluppata da Google e pubblicata nel Google Play Store il cui scopo è precisamente quello suggerito dal nome e cioè fornire sfondi animati. L'articolo Google Pixel Live Wallpaper arriva sul Play Store, ma per i pochi eletti con un Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google fa contenti tutti : un update sistemerà il Smooth Display a 90 Hz dei Pixel 4 : Sono state mosse varie critiche ai Google Pixel 4 fin dalla loro presentazione e fra queste c'è quella riguardante la frequenza d'aggiornamento del Display, che viene abbassata in alcune condizioni di luminosità. L'articolo Google fa contenti tutti: un update sistemerà il Smooth Display a 90 Hz dei Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia 5 app sperimentali sul Play Store per provare a migliorare il benessere digitale : Google Creative Lab ha rilasciato nel Play Store cinque nuove app sperimentali per il benessere digitale con l'obbiettivo di aiutare gli utenti a ridurre il tempo trascorso sullo schermo e gestire meglio l'utilizzo dello smartphone. L'articolo Google rilascia 5 app sperimentali sul Play Store per provare a migliorare il benessere digitale proviene da TuttoAndroid.

Google modifica il PEGI di Fleksy sul Play Store per favorire la sua Gboard : Google mostra l'ennesimo abuso di potere sul Play Store modificando il PEGI della nota tastiera Fleksy per favorire l'avanzata della sua Gboard. L'articolo Google modifica il PEGI di Fleksy sul Play Store per favorire la sua Gboard proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché i display dei Google Pixel 4 non vanno sempre a 90 Hz : Il display nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL raggiunge il refresh a 90 Hz solo quando la luminosità del pannello è superiore al 75% L'articolo Ecco perché i display dei Google Pixel 4 non vanno sempre a 90 Hz proviene da TuttoAndroid.

Lo Smooth Display dei Google Pixel 4 può essere facilmente forzato a 90 Hz - ma occhio ai mAh : Lo Smooth Display di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supporta la frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ma non viene sfruttata di default in tutto il sistema: ecco come forzarla e utilizzarla sempre, ma attenzione alla batteria. L'articolo Lo Smooth Display dei Google Pixel 4 può essere facilmente forzato a 90 Hz, ma occhio ai mAh proviene da TuttoAndroid.

Tante offerte vi aspettano sul Google Play Store : ecco le migliori su app e giochi Android : Tante offerte vi aspettano oggi (e solo per pochi giorni) sul Google Play Store: ecco le migliori che riguardano app e giochi Android L'articolo Tante offerte vi aspettano sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

C’è una nuova app di Google sul Play Store : ecco Cameos on Google : Cameos on Google è un'applicazione che permette ai VIP di comunicare con i fan pubblicando brevi video risposte a domande popolari. L'app fornisce le domande all'utente che sarà in grado di registrare brevi video di risposta con la possibilità di pubblicarli direttamente su Google per essere visualizzati nei risultati della ricerca e nei feed. L'articolo C’è una nuova app di Google sul Play Store: ecco Cameos on Google proviene da ...

Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia : in roll out per i Pixel : Controllate la presenza di aggiornamenti di sicurezza nel pannello "Aggiornamento di sistema Google Play" su Android 10! L'articolo Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia: in roll out per i Pixel proviene da TuttoAndroid.