Google crea le scorciatoie per navigare nel web

Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)(Photo by Lyu Liang/VCG via Getty Images)ha reso operative una serie diweb utilizzabili dagli utenti per accedere velocemente ai suoi servizi e a quelli di altri siti web. Circa un anno faha introdotto doc.new, una scorciatoia che, se digitata nella barra dell’url nel browser, permette di aprire rapidamente un nuovo documento suDocs. Da oggi gli utenti potranno accedere a una vasta gamma di servizi tramite delleinserite nella barra dell’url. Sarà sufficiente digitare playlist.new per iniziare are una nuova playlist su Spotify, sell.now per accedere a eBay o se l’utente sente la necessità di accedere al proprio Repository di GitHub basterà digitare repo.new. Al momentohato le shortcut solo per circa una decina di servizi ma l’intenzione del colosso del web è quella di concedere i domini .new a più ...

MariaRi08686646 : Forse è questo che non riescono a capire. È come il martirio di santa Margherita che resistendo a svariati suppliz… - Pezzadazienda : Uno che ci crea quella bella reputazione da cialtroni che ci rovina in Europa e nel mondo -