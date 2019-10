Gol Milik | l’attaccante polacco riporta in vantaggio il Napoli VIDEO

Live Napoli-Atalanta 2-1 Milik - il Gol poi fa spazio a Llorente : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Live Napoli-Atalanta 1-0 Maksimovic Gol - Milik che spreco : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Il Napoli frena con la Spal : solo 1-1 - non basta il terzo Gol di fila di Milik : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Riscossa Polonia. Dopo Milik - torna al Gol Piatek (ma al Milan non basta) : Ieri Milik, stasera Piatek. Il ritorno dei polacchi del gol. Piatek questa sera ha rotto il digiuno e fermato la presunta crisi personale. Non quella del Milan che non è riuscito ad andare oltre il pareggio in casa col Lecce per 2-2. Un gol di Piatek a un quarto d’ora dalla fine sembrava aver dato la vittoria ai rossoneri. E la prima vittoria al nuovo allenatore Pioli. Ma non avevano fatto i conti con la combattività del Lecce di Liverani ...

Tutti i numeri di Arek Milik – Un Gol ogni 141 minuti dal 2013 : numeri Milik – Analizzando i dati raccolti dal sito specializzato WhoScored, Arek Milik è un vero killer d’area di rigore. numeri Milik – Il polacco, da quando vestiva la maglia del Leverkusen, ha giocato tra campionato e nazionale ben 10745 minuti mettendo a segno 76 gol. Totalizzando 186 presenze, i 76 gol si tramutano statisticamente in un gol ogni 2 partite, ogni due presenze per essere precisi. Per 16 volte è stato ...

Video/ Napoli Verona - 2-0 - : Gol e highlights - doppio Milik al San Paolo! : Video Napoli Verona, 2-0,: gol e highlights, doppio Milik al San Paolo per firmare il successo partenopeo nella ottava giornata di Serie A.

Napoli – Ancelotti - i rumors su Ibrahimovic ed i Gol di Milik : “non sono un pirla” : Ancelotti analizza la sfida di oggi del Napoli contro il Verona: le parole dell’allenatore della squadra partenopea Il Napoli sorride al San Paolo: la squadra partenopea ha trionfato oggi pomeriggio contro il Verona nel secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Milik è riuscito finalmente a sbloccarsi segnando un’importante doppietta. “Il risultato è importante per ripulire l’ambiente dalle ultime ...

Milik a Sky : “Infortuni alle spalle - sono felice voglio giocare avere continuità e fare Gol. Pensiamo alla Champions - a Salisburgo sarà tosta ma siamo pronti. Rinnovo? Stiamo parlando…” : L’intervista di Arkadiusz Milik L’attaccante del Napoli, Arkadiuz Milik autore di una doppietta contro l’Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Abbiamo sofferto tantissimo stasera. L’Hellas è una squadra tosta, fisica, che mette intensità. Io sono felicissimo, ho segnato i primi gol della stagione e abbiamo vinto. Dobbiamo continuare su questa strada. In nazionale non ho ...

Live Napoli-Verona 1-0 : all'intervallo decide il Gol di Milik : A sei punti dalla Juventus e a cinque dall'Inter, il Napoli riparte con la rincorsa ai primi posti della classifica in un ciclo intensissimo da cui Ancelotti vuole risposte, risultati e...

Live Napoli-Verona 1-0 : Milik (finalmente) ritrova il Gol : A sei punti dalla Juventus e a cinque dall'Inter, il Napoli riparte con la rincorsa ai primi posti della classifica in un ciclo intensissimo da cui Ancelotti vuole risposte, risultati e...

Pardo : ”Milik ha ritrovato il Gol con la Polonia ed è importante per un attaccante” : Pardo: Anche ad Insigne ha fatto bene questa sosta, ma il Napoli ora deve essere bravo a non farsi prendere dalle critiche perché c’è ancora una stagione da giocare A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, per parlare del Napoli, di Milik, della Nazionale italiana e di altro. Questo quanto detto dal giornalista: “Milik ha ritrovato il gol con la Polonia ed è importante per un ...

Milik dopo Gol e vittoria con la Polonia : ”Ho fiducia in me stesso” : Milik: “Vorrei giocare un po’ di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro Arek Milik, attaccante del Napoli e della Polonia ha parlato al termine della partita della sua Nazionale. Il goal segnato e la vittoria contro la Macedonia gli hanno restituito quel morale perso da tempo. Queste le sua parole “Vorrei giocare un po’ di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro. E’ stato un goal ...

Napoli - Milik segna con la Polonia : Gol magnifico del centravanti azzurro – VIDEO : Napoli, Milik segna con la Polonia: gol magnifico del centravanti azzurro – VIDEO Milik gol Polonia| Arek Milik entra in campo e segna nella gara tra Polonia e Macedonia, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020. L’attaccante di proprietà del Napoli è stato autore di un bellissimo tiro a giro di sinistro che ha battuto il portiere avversario. Urlo liberatorio per il calciatore che è stato abbracciato da tutti i ...