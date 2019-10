Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Gol– Siildel Santrae Atalanta, gara di cartello della 10^ giornata di Serie A. Partono forte gli azzurri e spingono sin da subito creando tre occasioni (Milik, Lozano e Callejon). Alla quarta, il vantaggio. Insigne apre alla grande sulla destra verso un Callejon molto propositivo, lo spagnolo mette in mezzo ed è ilpartenopeo il più bravo a saltare e a mettere dentro.dedica il gol al compagno Malcuit, vittima di un brutto infortunio, mostrando la sua maglia alle telecamere. Di seguito ildel gol.1-0 ! What a pass by Insigne ! #Atalanta pic.twitter.com/N8zuAT82f7 — Feuille deVOD V (@Feuillede2) October 30, 2019 L'articolo Gol, ildelildel San: ilCalcioWeb.

_SiGonfiaLaRete : Anche Hamsik ha esultato al gol di Maksimovic (FOTO) ???? - CalcioWeb : Gol #Maksimovic, il difensore del #Napoli sblocca il match del San Paolo: il VIDEO - Giuss00 : Dal mio triste treno leggo 1-0 Napoli, gol di maksimovic... Io: #NapoliAtalanta -