Gli uomini più ricchi d' Italia nel 2019

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sono cambiate le cose nella classifica Forbes deglipiùal mondo. Ha fatto notizia il sorpasso di Bill Gates ai danni di Jeff Bezos, momentaneamente scalzato dal primo posto nella classificain tempo reale deglicon il maggior patrimonio personale al mondo. Un risultato ribaltato nell'arco di un giorno per effetto delle oscillazioni dei corsi borsistici: con Amazon in flessione, Bezos era sceso al secondo posto per poche ore, per poi ritornare in prima posizione.più, i 3ni Nella classifica in tempo reale (che tiene conto appunto delle variazioni nel valore dei titoli quotati) deglini, Giovanni Ferrero ha perso il primato superato da Leonardo Del Vecchio, del gruppo Luxottica, grazie alla performance registrata in Borsa dal titolo EssilorLuxottica. Leonardo Del Vecchio è attestato ora, nella consueta classifica ...

Capezzone : Fermi tutti! Su @atlanticomag un @martinoloiacono da conservare sul caso #Gruber, su un femminismo radicale anti-ma… - angelomangiante : 'Gli uomini vincenti trovano sempre una strada'. È lo striscione esposto dai tifosi della Samp per #Mihajlovic. È… - LaStampa : A 9 anni dipinge animali domestici e “vende” i ritratti in cambio di cibo per gli ospiti del canile. Piccoli grandi… -