Gli scienziati greci hanno scoperto la vera causa della morte di Alessandro Magno | non

Crosetti : la Juve ha un solo schema (palla a Dybala) - un po’ poco per Gli scienziati del calcio : Maurizio Crosetti analizza il sabato di Serie A. I nerazzurri sono sembrati a corto di varianti, i bianconeri di mordente: creano e non concludono, si distraggono con i preliminari che da soli com’è risaputo non bastano. Finisce con un solo schema: palla a Dybala e sperare in bene. Giusto, ma un po’ poco per gli scienziati del calcio. Prima di incrociare la generosissima Juventus, il Lecce aveva sempre perso in casa. E ancora: Sorprende ...

Eruzione Vesuvio e Campi Flegrei - scienziati sui piani di evacuazione : “Trasferire Gli abitanti dalla zona rossa” : I piani di evacuazione contro il rischio di Eruzione del Vesuvio e dei Campi Flegrei vanno trasformati in progetti di allontanamento volontario e incentivato degli abitanti: un trasferimento preventivo e progressivo verso i paesi interni della Campania, svuotati dal crollo demografico e comunque collegati alla città da nuove infrastrutture, come la ferrovia ad alta velocità Napoli-Bari. È la proposta di un gruppo di scienziati, tra i quali ...

Esistono i wormhole? Gli scienziati alla ricerca dei varchi Spazio-Tempo : Cos’è un wormhole? Un ponte di Einstein-Rosen, un varco Spazio Tempo, un sogno per i fisici e per tutti gli appassionati di scienza: una scorciatoia tra un punto dell’universo e un altro, che permetterebbe di viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce. Da quando questa immagine fu introdotta nel mondo della scienza, era il 1935 e Einstein e Rosen avevano rappresentato un elettrone come un buco nero, per dare una ...

5 bufale in cui cascano (a volte) anche Gli scienziati : (foto: Getty Images) In tutta l’ossessione degli ultimi anni sulle fake news, spesso ci aggrappiamo come naufraghi a una zattera su cui possiamo contare: la comunità scientifica. E in generale facciamo bene, visto che la ricerca scientifica è il miglior modo che abbiamo per descrivere come funziona il mondo. Ma bisogna stare attenti che la nostra fiducia nella scienza non diventi fede cieca perché nulla è immune dalle leggende. Neanche la ...

La donna perfetta esiste. Per Gli scienziati è Bella Hadid : Se si considerasse la sezione aurea, come sarebbe la donna ideale? Gli scienziati hanno provato a dare una risposta ed è risultato che Bella Hadid abbia un rapporto di perfezione pari a 94,35 su 100, anche se sono gli occhi di Scarlett Johansson a rasentare l'ideale con il 99,9%... Un tempo si diceva “nomen omen”, famosa locuzione latina derivante dalla credenza romana che nel nome di una persona fosse scritto il suo destino. Una leggenda, o ...

Medicina - Società Italiana di Ematologia : 3 borse di studio aGli scienziati ‘under 40’ : “Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria alle sessioni plenarie e parallele, una partecipazione confortante soprattutto se riferita alla componente giovane, che è stata numericamente importante a dimostrazione che la professione è viva, attiva, attenta e dinamica. La missione della Sie è da sempre quella di sostenere il progresso dell’Ematologia, assicurare una sempre migliore assistenza ai pazienti e dare impulso alla ...

Prima di prendere decisioni sul futuro deGli Stati e del Pianeta “si dovrebbero ascoltare maggiormente Gli scienziati” : “Si dovrebbero ascoltare maggiormente gli scienziati Prima di prendere decisioni sul futuro degli Stati e del Pianeta“. Con questa affermazione concorda oltre l’80% degli interviStati nell’ambito della ricerca sociale ‘Gli italiani, la scienza e la magia’, che Yakult Italia ha commissionato ad AstraRicerche in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. “Un dato che ...

“Non c’è alcuna emergenza climatica” - la petizione deGli scienziati “Anti-Gretini” arriva al Senato ma gli ambientalisti tentano di censurarli : Il prossimo 18 settembre, a Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, sarà presentata una petizione sul clima da parte di 145 scienziati italiani che non credono all’idea di un’imminente catastrofe climatica. Oltre a Gasparri, interverranno l’onorevole leghista Vito Comencini e il presidente dell’Astri Sergio Bartalucci (Associazione di scienziati e tecnologi per la ricerca italiana). Del comitato promotore ...

Gli scienziati dell’International Conference of Gas Geochemistry incontrano le scuole di Milazzo : Nell’ambito dell’ICGG15-International Conference of Gas Geochemistry, la Conferenza internazionale sulla geochimica dei gas organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con il patrocinio dell’UNESCO, del Comune di Milazzo e della Regione Sicilia, si è attivata una stretta collaborazione tra l’INGV e gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Da Vinci” e dell’Istituto Superiore ...

Clima - 500 scienziati sostengono che “non c’è un’emergenza climatica” : “Viviamo in un mondo di meraviGlie. Ringraziamo quanti ci hanno preceduti” [VIDEO] : Nello stesso giorno in cui l’attivista svedese Greta Thunberg ha tenuto il suo discorso al summit dell’ONU sulle sue paure di un’emergenza Climatica, 500 scienziati competenti e qualificati hanno inviato una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite in cui sostengono che non esiste alcuna emergenza Climatica e che le politiche Climatiche dovrebbe essere pensate per beneficiare le vite delle persone. Tra i tanti punti affrontati nella ...

Tumore - Gli scienziati smentiscono la correlazioni con la carne rossa : ma ecco quanta se ne può mangiare : Moltissimi dati hanno avvalorato la tesi che il sovrabbondante consumo di carni rosse è connesso allo sviluppo di tumori, soprattutto dell'apparato digerente. "I dati del 2015 sulla base dei quali lo IARC inserì le carni rosse nell'elenco delle sostanze potenzialmente cancerogene deponevano per un a

Clima - Gli scienziati si mobilitano : “non c’è alcuna emergenza - sul global warming troppe congetture” : Un gruppo di 145 scienziati italiani (Climatologi, fisici, geologi, geofisici) ha presentato una petizione al Capo dello Stato, al presidente del consiglio e ai presidenti delle Camere, sostenendo che non esiste un consenso scientifico sull’origine umana del riscaldamento globale, che questo e’ un fenomeno che si e’ verificato anche in passato per cause naturali, che non c’e’ una emergenza Climatica e che le ...

Giuseppe Mancia - uno tra i miGliori scienziati italiani al mondo : “Aboliamo i concorsi universitari” : Il professor Giuseppe Mancia, 79 anni, emerito dell’Università Milano Bicocca, medico cardiovascolare, è il primo degli italiani, il numero 246 al mondo: la classifica è stata redatta dalla rivista scientifica Plos Biology. In un’intervista a “La Repubblica”, lo scienziato spiega l’importanza della ricerca: “Se vuoi misurare il valore di uno scienziato ti devi affidare al numero dei suoi lavori, alle citazioni ...

Massimo Cacciari : "Se affrontiamo i problemi come Greta siamo fritti. MeGlio stare in aula con Gli scienziati" : “Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti. siamo all’ideologia dell’incompetenza”. Ne è convinto il filosofo Massimo Cacciari che, dalle pagine del Corriere della Sera, parla dello sciopero del clima e dice la sua sull’annunciata partecipazione di tanti studenti italiani al #FridayforFuture col benestare del ministro dell’Istruzione (Fioramonti aveva parlato di “assenza ...