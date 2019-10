Gli alunni scrivono un vocabolario italo-arabo per la maestra per integrare i compagni

Gli alunni de Il Collegio 4 alle prese con l’aerobica - l’informatica e un nuovo professore : anticipazioni 29 ottobre : Un vero e proprio boom di ascolti, questo hanno messo insieme gli alunni de Il Collegio 4 insieme ai professori e al cast della nuova edizione. Nonostante la difficile serata del martedì con lo scontro diretto con Alessio Boni e La Strada di Casa 2, e non solo, i partecipanti di questa nuova edizione non solo hanno catapultato il pubblico, per la prima volta, negli anni '80, ma hanno raggiunto quasi i 2,5 milioni di spettatori, superando ...

Borracce in acciaio per Gli alunni delle isole Egadi : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Undici classi dell'Arcipelago - tra scuola materna, elementare e media - hanno partecipato alla cerimonia di consegna, organizzata dall’Area Marina Protetta “isole Egadi” e dal Comune di Favignana, delle Borracce in acciaio, da utilizzare in sostituzione delle bottigli

Bolzano. Protezione civile a scuola - corso per Gli alunni delle medie : Nei giorni scorsi 50 alunni delle scuole medie “Negrelli” di Merano e 15 ragazzi della scuola media di Dobbiaco hanno

Un posto al sole - trame dal 21 al 25 ottobre : Michele affronterà Gli alunni di Scaglione : Un posto al sole si prepara a stupire il suo pubblico con una nuova ed avvincente settimana di programmazione. Le trame relative alle puntata dal 21 al 25 ottobre della soap opera in onda su Rai 3, infatti, rivelano che a tenere banco sarà soprattutto la sorte di Aldo. L’avvocato, proprio quando aveva deciso di lasciare la moglie Delia per vivere alla luce del sole la sua relazione con Beatrice, è stato investito da un’automobile pirata che lo ...

Il Collegio 4 torna su Rai 2 martedì 22 ottobre : Gli alunni vivranno il 1982 : Il Collegio 4 torna su Raidue a partire da martedì, 22 ottobre. Il reality show quest'anno avrà come voce narrante quella di Simona Ventura che sostituirà Giancarlo Magalli, presente nelle prime tre edizioni. I venti studenti, per la quarta stagione saranno trasportati negli anni '80. Da martedì 22 ottobre parte Il Collegio: i nuovi alunni vivranno il 1982 La scuola più famosa d'Italia riaprirà i battenti martedì prossimo e vedrà 20 studenti tra ...

Montecatini - Gli alunni filmano un topo nella cucina della scuola e rischiano la sospensione : Erano tutti in cucina, con i loro cellulari in mano per riprendere e fotografare i piatti che i docenti stavano spiegando loro. Ma ecco che tra le stoviglie e i banconi dell'istituto alberghiero "Ferdinando Martini" di Montecatini, in provincia di Pistoia, è spuntato un topo, subito ripreso dai telefonini dei ragazzi e diffuso poco dopo in rete. È accaduto giovedì scorso, ma oggi, a finire nei guai, sono stati gli studenti (tutti maggiorenni) ...

Se l’insegnante è empatico Gli alunni sono più bravi nei test Invalsi : Milano, 7 ott. (AdnKronos) – Migliori punteggi nei test Invalsi, voti più alti e alunni più motivati se l’insegnante è empatico in classe e collaborativo con i colleghi. è quanto emerso dal progetto di ricerca OpenTeQ (Opening the black box of Teacher Quality) dell’Università di Milano-Bicocca e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, volto a indagare quanto le competenze relazionali degli insegnanti siano un ...

Reggio Calabria - maestra delle elementari minaccia e picchia Gli alunni : “Siete stupidi maiali” : È stata sospesa per un anno una maestra della scuola elementare di Palizzi Marina, in provincia di Reggio Calabria, per aver minacciato e percosso i suoi alluni. Il provvedimento è scattato al termine di una serie di indagini partite dai racconti che i bambini avevano fatto ai genitori, poi confermati dalle immagini riprese da telecamere posizionate in aula a sua insaputa: "La maestra è cattiva. Diceva che non gli importava se ci faceva ...

GIORNATA MONDIALE INSEGNANTI/ Kinsey - maestra che ha invitato Gli alunni alle nozze : GIORNATA MONDIALE degli INSEGNANTI, la storia della maestra Kinsey, che ha deciso di invitare i suoi alunni speciali alla festa di matrimonio

Giovane prof colto da un infarto davanti aGli alunni : rianimato da studentessa : Un professore di trentuno anni si è accasciato al suolo mentre era in gita con la sua classe a Milano. È stata una...