Gasperini | “Rigore su Llorente? Ecco cosa ho pensato a caldo”

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Al termine di Napoli-Atalanta, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giampiero, allenatore dell’Atalanta: “A caldo, dal campo, hofosse rigore per il Napoli, ma guardando le immagini ho visto una gran gomitata su Kjaer. Il Napoli è veramente forte ed è stato difficile contenerlo. Fortunatamente siamo cresciuti col passare del tempo e devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Oggi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute, ma se il Napoli avesse vinto non avrei detto nulla. Siamo partiti bene in campionato e vorremmo continuare a giocare per l’Europa, non so dirvi per quale competizione (ride, ndr)”. L'articolo: “Rigore suhoa caldo” proviene da ForzAzzurri.net.

