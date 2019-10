Fortnite Championship Series vedrà Ninja collaborare con i FaZe Clan

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Per molti,è il vero volto di, avendo iniziato a diventare famoso proprio con le dirette su Twitch, per poi spostarsi in seguito su Mixer. Nonostante i suoi video lo mostrino giocare in tranquillità al Battle Royale di Epic Games,ha partecipato anche a diversi tornei di.Con lain arrivo questo venerdì, la squadra diè stata confermata: lo streamer infatti entrerà a far parte dei, unendosi a Malachi 'Reverse2k' Greiner, Nate Hill e Trevor 'FunkBomb' Siegler. Assieme a, Reverse2k ha giocato in modo competitivo per gran parte della storia degli eSport del gioco, tentando inoltre di qualificarsi per le finali della Coppa del Mondo diper tutto il 2019.La squadra è stata ufficialmente confermata martedì 29 ottobre, quando Nate Hill ha aggiornato il suo bot di Twitch per rivelare il nome dei componenti ...

Eurogamer_it : #Ninja collaborerà col #FaZeClan durante la #FortniteChampionshipSeries. - cyberanimax : -