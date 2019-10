Formula 1 | Ross Brawn a muso duro contro Verstappen | “in Messico ha dimostrato l’età che

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il direttore sportivo della1 non ha utilizzato parole positive nei confronti dell’olandese Il comportamento tenuto da Maxdurante le Qualifiche del Gran Premio delnon è piaciuto davvero a nessuno, nemmeno a. Lapresse Il direttore sportivo della1 ha bacchettato il pilota della Red Bull, sottolineando come certi gesti non debbano essere mai più ripetuti: “Max ha fatto tanti errori che gli sono costati tanto” le sue parole nella propria colonna sul sito F1.com. “Ha iniziato a fare errori già nella giornata di sabato, quando in Qualifica ha ignorato le bandiere gialle dopo l’incidente di Bottas in Q3. Poi ammettendo palesemente di non aver ridotto la sua velocità in quel frangente. Poi domenica ha subito fatto un errore alla Curva 2 mentre battagliava con Hamilton. Ha peggiorato le cose dopo aver forato una ...

zazoomblog : Formula 1 niente mini-race per definire la griglia di partenza: Ross Brawn non nasconde la sua frustrazione -… - zazoomblog : Formula 1 niente mini-race per definire la griglia di partenza: Ross Brawn non nasconde la sua frustrazione -… -