Formula 1 | a tutto Vettel | “Hamilton grande ma non paragonatelo a Schumi Ritiro? Ecco

Formula 1 - Binotto avverte Mercedes e Red Bull : “in Messico vogliamo prenderci tutto” : Il team principal della Ferrari ha messo in guardia i propri avversari, sottolineando come il Cavallino punti ad ottenere bottino pieno in Messico La Ferrari vuole pole position e vittoria in Messico, un obiettivo dichiarato da Mattia Binotto in vista dell’appuntamento in programma sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. photo4/Lapresse Dopo le vittorie sfumate in Russia e Giappone, il team principal del Cavallino va in cerca ...

Formula 1 – Domenicali non ha dubbi : “la Ferrari ha tutto per vincere. Leclerc e Vettel? Il loro problema è…” : Stefano Domenicali elogia il progetto Ferrari nonostante gli scarsi risultati: secondo l’a.d. Lamborghini gestendo al meglio i piloti la scuderia di Maranello tornerà al top Il final di stagione ha regalato nuove speranze alla Ferrari. Dopo una prima parte di 2019 pessima, fatta di occasioni mancate, errori e tanta sfortuna, nella quale la Mercedes ha costruito un gap incolmabile, le ultime gare hanno mostrato una Ferrari migliorata, ...

Formula 1 – Hamilton durissimo - Lewis si sfoga sui social : “voglio mollare e chiudere tutto” : Lewis Hamilton non ce la fa più: il duro sfogo del britannico della Mercedes sui social Lewis Hamilton è sempre più vicino alla vittoria del titolo Mondiale 2019: il britannico della Mercedes ha disputato un inizio di stagione impeccabile, per poi dover fare i conti con una tosta Ferrari che è riuscita in qualche modo a risollevarsi. photo4/Lapresse In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime gare, Hamilton si è sfogato su Instagram ...

Formula 1 - Leclerc prima del Gran Premio del Giappone dichiara : 'Con Vettel tutto risolto' : In vista del Gran Premio del Giappone Charles Leclerc precisa che all'interno del team Ferrari (e con Sebastian Vettel) non ci saranno più fraintendimenti: tutto è chiarito nell'assoluto interesse della squadra. Niente più incomprensioni tra compagni di squadra insomma, il bene della Ferrari viene prima di ogni aspirazione personale. Quanto poi le intenzioni di Mattia Binotto siano recepite in pista dai piloti, è tutto da vedere, o meglio, da ...

Formula 1 - a tutto Leclerc : “all’inizio non osavo parlare - ora so ciò che voglio. Vettel? Voglio batterlo” : Il pilota della Ferrari ha parlato della sua prima stagione in Ferrari, analizzando anche alcuni momenti importanti di quest’anno Piano piano, Charles Leclerc si è fatto spazio nell’universo Ferrari, entrando in punta di piedi per ritrovarsi poi davanti a Sebastian Vettel nella classifica iridata. photo4/Lapresse Una crescita repentina, che gli ha permesso di portare a casa anche due vittorie, di cui una nel tempio della ...

Formula 1 – A tutto Lewis - Hamilton sincero in conferenza a Singapore : “Monza? Guardo avanti” : Lewis Hamilton pronto per il nuovo appuntamento della stagione: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa del Gp di Singapore Riflettori puntati sui piloti della Formula 1, a Singapore: i campioni delle quattro ruote hanno risposto oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì che apre le danze del nuovo weekend di gara. A rispondere alle domande della stampa, oggi, c’è stato anche Lewis ...

Formula 1 – Leclerc incontra tutti gli uomini Ferrari : “8 giorni indimenticabili - il merito è tutto vostro” : Charles Leclerc si congratula con tutto lo staff Ferrari dopo le sue due vittorie consecutive a Spa e Monza: il discorso del giovane monegasco Splendida giornata di festa a Maranello dopo i due successi di Charles Leclerc: Mattia Binotto ha deciso di organizzare un momento speciale riunendo tutti gli uomini Ferrari per festeggiare i due trionfi consecutivi. Anche il giovane monegasco ha parlato a tutto lo staff della Rossa: “credo di ...

Formula 1 – I piloti fanno ‘melina’ in qualifica a Monza - Sainz sincero : “siamo ad un punto in cui tutto è un po’ ridicolo” : Carlos Sainz commenta quanto accaduto oggi in pista a Monza: le parole dello spagnolo della McLaren al termine delle qualifiche del Gp d’Italia Giornata caotica oggi a Monza: i piloti hanno fatto ‘melina tattica’ nelle qualifiche del Gp d’Italia, per non concedere la scia ai rivali. Charles Leclerc è riuscito a conquistare la pole position, lasciandosi alle spalle i piloti Mercedes, ma i commissari si sono ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “Vettel e Leclerc confermati per l’anno prossimo. Regole 2021? Non siamo qui per fare show” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei propri piloti e del loro rapporto, soffermandosi poi sul regolamento che la FIA vorrebbe adottare per il 2021 Un occhio sul presente e sul Gran Premio d’Italia, un altro sul futuro e su quello che dovrebbe essere il regolamento del 2021. Mattia Binotto non lascia nulla al caso e mette al vaglio ogni situazione, partendo dai valori in pista mostrati a Monza fino alle discussioni per le ...

Formula 1 – Vettel mostra il suo lato competitivo : “odio perdere! Sento sempre il bisogno di vincere - soprattutto a Monza” : Sebastian Vettel mostra tutto il suo lato competitivo in vista del weekend di Monza: il pilota tedesco pronto a fare del suo meglio per trionfare davanti ai tifosi Ferrari Nonostante la sua annata sia stata avara di successi, Sebastian Vettel guarda con grinta e convizione al Gp di Monza. La Ferrari a Spa è riuscita, per la prima volta in stagione, a mettersi davanti alla Mercedes per tutto il weekend, gara compresa: particolarità che, ...

Formula 1 - a tutto Ricciardo : “l’anno prossimo Renault in zona podio. Surf? Non sono bravo per colpa degli… squali” : Il pilota australiano si è concesso ad una lunga intervista, nel corso della quale ha svelato gli obiettivi della Renault e i propri hobby Una stagione di alti e bassi, caratterizzata da qualche buon risultato disseminato qua e là. In vista della prossima stagione però, Daniel Ricciardo ha intenzione di alzare l’asticella, per portare la Renault in zona podio. photo4/Lapresse Questo è l’obiettivo del pilota australiano, ...

Formula 2 – Tutto fermo a Spa dopo la morte di Hubert : oggi non si corre - gara annullata : gara annullata a Spa: i giovani della Formula 2 non scenderanno in pista oggi pomeriggio dopo la tragica morte di Hubert La tragica scomparsa di Anthoine Hubert a causa del terribile incedente in gara-1 di Formula 2 ieri a Spa ha scosso Tutto il mondo del motorsport. Per il 22enne francese l’impatto all’uscita dell’Eau Rouge è stato troppo violento e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La FIA ha deciso già ...